Brutte notizie per Matilde Gioli: la sua storia d’amore al capolinea | Perché è finita con Alessandro Marcucci

Addio alla coppia formata da Matilde Gioli e Alessandro Marcucci, dopo tre anni il loro amore è giunto al capolinea e i fan sono scioccati da questa notizia visto che lei parlava di matrimonio.

Matilde Gioli non ha bisogno di presentazioni in quanto è la nota attrice milanese, classe 1989 che da anni intrattiene il suo grande pubblico non solo con la sua bellezza disarmante ma soprattutto con il suo lavoro di attrice.

Grazie alla sua bravura ha vinto anche diversi riconoscimenti, partecipando a film e serie tv di successo, come per esempio Il capitale umano, Futura, Gomorra – La serie, Doc – Nelle tue mani e altre ancora. Ed è soprattutto nel ruolo di dottoressa a fianco di Luca Argentero che sta ottenendo ogni volta un boom di ascolti.

Se nella vita lavorativa sta ottenendo molti consensi, in quella privata purtroppo ha appena fatto flop, in quanto la sua storia con Alessandro Marcucci dopo tre anni è giunta alla fine. Ecco che cos’è successo.

Matilde Gioli e Alessandro Marcucci

Matilde Gioli e Alessandro Marcucci si erano conosciuti nel 2021 per caso, in quanto lei aveva voglia di andare a cavallo, non è un segreto il profondo amore che lega l’attrice a questo meraviglioso e fiero animale. Così nella ricerca di un maneggio si imbatté per caso in quello di Alessandro, essendo lui un maestro di equitazione.

Da qui il colpo di fulmine, in quanto i due avevano molte più cose in comune di quello che avrebbero mai potuto immaginare. La loro storia iniziò a gonfie vele, il loro feeling era innegabile tant’è che la stessa Gioli aveva parlato di volersi sposare un giorno con Marcucci, parlando anche di figli. Purtroppo però la vita non va quasi mai come avremmo sperato.

Addio alla mitica coppia

Come svelano dal settimanale Di Più Tv, Matilde Gioli e Alessandro Marcucci si sarebbero lasciati e a prendere la decisione sarebbe stato lui. I fan avevano già iniziato a sospettare qualcosa, in quanto i due avevano smesso di postare foto insieme e poi l’attrice aveva pubblicato quel post che aveva ancora di più allarmato di fan: “Le cose sono come sono, soffriamo perché le avevamo immaginate diversamente”.

Queste parole avevano anche ottenuto addirittura il like di Chiara Ferragni, reduce della separazione improvvisa con Fedez. In merito a Matilde e Alessandro non si sa ancora nulla di preciso, in quanto i due non hanno ancora confermato o smentito questa indiscrezione. Tra l’altro, secondo il settimanale Chi, oltre a confermare la rottura, riporta un’altra verità. Sembrerebbe che l’attrice abbia ritrovato la felicità grazie a Luca Marziani direttore tecnico della Societá Ippica Romana – Sir La Farnesina nonchè campione di diversi tornei. Ovviamente per il momento non c’è nulla di certo, a parte che la Gioli avrà sempre l’amore del suo migliore amico, cioè il suo bellissimo cavallo Nada, il quale è sempre presente nella sua vita.