Grande Fratello: ex inquilina famosissima si trasforma e diventa irriconoscibile

L’ex inquilina del Grande Fratello ha subito una trasformazione, i follower sono rimasti senza parole per quello stravolgimento di immagine. Decisamente è cambiata da quando è apparsa per la prima volta nella Casa.

Sono anni che i telespettatori passano diversi mesi della propria vita in compagnia del reality più spiato d’Italia, cioè il Grande Fratello. Dalla prima edizione, trasmessa più di 20 anni fa, di cose ne sono cambiate.

A mutare sono state le dinamiche, il regolamento e anche i concorrenti, ma le regole di base sono sempre quelle. I fan amano vedere i loro beniamini 24 ore su 24 e ogni anno, a prescindere da come vanno i picchi di ascolto, scommettono su chi possa essere il prossimo vincitore del reality.

Il pubblico si affeziona talmente tanto ad ogni singolo concorrente che alla fine, vuoi o non vuoi, si trovano a curiosare nella loro vita anche dopo l’uscita dalla nota Porta Rossa. Per questo sono rimasti tutti senza parole dopo aver visto la trasformazione dell’ex inquilina del Grande Fratello.

Cambiamenti in corso per il Grande Fratello

Come ha anticipato Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione del nuovo palinsesto Mediaset, avvenuta qualche giorno fa, il Grande Fratello tornerà con una nuova edizione a partire da settembre. L’unica cosa cerca che sappiamo finora è che Alfonso Signorini tornerà in veste di conduttore e che la location sarà diversa, visto che dopo più di 20 anni la Casa di Cinecittà è stata smantellata.

Per il momento non sappiamo nulla in merito alle regole della prossima edizione se non che torneranno nip e vip. Deianira Marzano qualche giorno fa ha rivelato che il primo concorrente dovrebbe essere un uomo argentino. Per ora ovviamente sono solo rumors, in quanto di indiscrezioni in questi giorni ne stanno circolando tante ma dobbiamo aspettare come sempre una conferma ufficiale dal direttore del magazine Chi per avere certezze in merito.

Nuovo look per Heidi Baci

In attesa di news sulla prossima edizione del Grande Fratello, i fan sono rimasti piacevolmente stupiti dalla nuova scelta di look dell’ex gieffina, Heidi Baci, la cui chioma lunga e lucente ha assunto una nuova nuance di biondo, più morbido e sfumato, abbracciando la nuova tendenza estiva.

La storia di Heidi aveva lasciato tutti senza parole, soprattutto dopo la visita del padre e la sua uscita prematura a causa di quella vicinanza con Massimiliano Varrese ancora oggi molto criticata. A prescindere da come sia andata l’esperienza italiana è al Grande Fratello albanese che la Baci si è riscattata trovando perfino l’amore. Alla fine è così, a volte basta soltanto aprire un’altra “porta” per trovare la felicità.