Amici, rivoluzione in cattedra: chi va e chi resta accanto a Maria

Ad Amici di Maria De Filippi è in corso una rivoluzione in merito alla cattedra dei prof, ecco chi va e chi resta accanto alla nota conduttrice durante la prossima edizione. Il pubblico già trema.

Amici di Maria De Filippi è uno tra gli appuntamenti più attesi dal pubblico di Mediaset, in quanto ogni anno attende con pazienza la fine delle vacanze estive per poter passare nuovamente le giornate insieme agli allievi del noto talent.

Anche nel prossimo palinsesto Mediaset, Queen Mary dominerà con la sua presenza e i suoi programmi di punta, per la gioia del pubblico, in quanto non sono ancora pronti a dire addio alla conduttrice più amata di tutti i tempi.

In attesa di sapere chi saranno i prossimi allievi della scuola più amata d’Italia, quelle voci sui prof hanno mandato in subbuglio il popolo del web, il cui stato d’animo in questo momento equivale ad ansia pura dopo quella rivoluzione annunciata tra i banchi del talent. Ecco chi rimane e chi va via.

Un addio molto doloroso ad Amici

Prima di parlare di questa imminente e inedita edizione di Amici di Maria De Filippi, tra i tanti addì che il pubblico ha dovuto dire nel corso degli anni ai volti noti del talent Mediaset, sicuramente c’è stato quello alla Divina, perché non ci sono altri nomi per chiamarla, Fioretta Mari, la cui preparazione e fama nel mondo dello spettacolo è a 360°.

Attrice di cinema, teatro e televisione nonché insegnante, insomma un portento. A distanza di anni ha svelato il motivo per cui dovette lasciare il suo posto di insegnante dallo show della De Filippi: “Con Maria De Filippi, undici meravigliosi anni della mia vita, ma poi ho dovuto lasciare…È stata una scelta obbligata. Maria ha tolto la recitazione. Che ci stavo a fare?”.

Cattedre in subbuglio da Maria

Come ogni anno, quando mancano pochi mesi all’inizio della nuova edizione di Amici, iniziano a circolare moltissimi rumors su quali prof resteranno al fianco di Maria De Filippi e chi invece potrebbe optare per nuove vie lavorative. Attualmente non c’è nessuna notizia certa in merito, in quanto nessuno ha ancora confermato o smentito tali pettegolezzi.

Ad ogni modo vogliamo portarvi la teoria più gettonata emersa finora, cioè quella che Maria dirà addio a ben tre prof nella prossima edizione del talent, cioè Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Secondo le voci di corridoio, il primo approderà in Rai, la seconda tornerà in radio e il terzo tornerà in tournée con i suoi allievi. I sostituti più papabili che sono stati spesso nominati in questi giorni che potrebbero sedersi in cattedra sarebbero Elena D’Amario, Giusy Ferreri e Adriano Bettinelli, come riportano da inabruzzo.it. Naturalmente almeno per ora, non c’è nessuna notizia ufficiale in merito, quindi non ci resta che attendere le prossime settimane.