Anna Falchi incanta tutti su uno scoglio: ora tutte vogliono il suo costume | Questo il marchio di moda

Anna Falchi come sempre strepitosa, ha incantato tutti con il suo costume in posa su uno scoglio. Tutti vogliono il suo bikini nel giro di poco è diventato di tendenza, ecco qual è il noto marchio che ha prodotto questo capolavoro.

Sono decenni che la bellissima Anna Falchi infiamma il mondo dello spettacolo con la sua presenza e con la sua carriera di attrice, conduttrice, produttrice ed ex modella. Ha recitato al cinema, in televisione e a teatro, per non parlare dei vari programmi ai quali ha preso parte fin dagli anni 90.

I fan seguono con affetto Anna fin dagli esordi non solo in televisione ma anche sui social, dove l’ex modella è molto attiva, postando quegli scatti molto sensuali ma mai volgari che piacciono tanto ai suoi “adorati followers” come li chiama lei.

La Falchi riesce ad ammaliare i suoi fan grazie alla sua bellezza ma soprattutto al suo stile impagabile per la moda, sfoggiando look sempre molto copiati che nel giro di poco diventano di tendenza, come l’attuale costume da bagno che ha lasciato tutti i suoi seguaci senza parole. Le sue ammiratrici lo vogliono, per questo vi sveliamo il marchio di moda per rendervi più veloce la ricerca.

Anna Falchi incanta i suoi fan con la sua nuova fiamma

Apriamo una piccola parentesi in merito alla vita sentimentale di Anna Falchi che tanto interessa ai suoi fan. Purtroppo in questo campo la bella conduttrice è stata sfortunata ma da come rivelano da Diva e Donna, pare che un nuovo amore sia arrivato per curarle il cuore spezzato.

A detta della rivista, la bella Anna avrebbe ritrovato la felicità al fianco di Simone Barbato, psicologo di 18 anni più giovane di lei, visto anche in televisione a Celebrity Hunted. Per il momento non sappiamo se la Falchi ha cambiato il suo stato civile da “single a “impegnata”, ma se così fosse le auguriamo tanta fortuna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

Anna e il costume di tendenza

A prescindere dal suo lavoro e dalla sua vita sentimentale, la bella Anna Falchi, riesce a incantare i suoi fan anche per le sue scelte di moda. Di recente, ha postato uno scatto di lei su uno scoglio al mare mentre si gode le sue meritate vacanze estive con indosso un costume da bagno che le mette in risalto ancora di più le sue forme permette.

A corredo di quello scatto, la dedica della conduttrice: “Good vibes in vacanza… Pic by @ninafalchii Grazie a @larmadio_di_lulu per il bellissimo costume”. Il fantastico bikini indossato dalla Falchi è disponibile sullo shop online del noto brand, Il salotto di Lulù, parliamo del modello “Kokè – Costume bikini Grace”. Oltre a questo modello ne troverete molti altri attualmente disponibili.