Tina Cipollari: prima di diventare famosa faceva un mestiere impensabile | Perchè l’ha lasciato

Tina Cipollari la conoscono tutti, in quanto il suo ruolo storico a Uomini e Donne l’ha resa una tra i volti noti del conosciuto dating di Maria De Filippi, ma in quanti di voi sanno che lavoro faceva prima?

Ci sono alcuni punti fermi che hanno dato vita a Uomini e Donne e senza di esse non potrebbe esistere, in quanto chi potrebbe mai immaginare il dating senza Maria De Filippi, Tina Cipollari o Gianni Sperti? Ovvio ai cambi ci si abitua ma non sarebbe realmente la stessa cosa senza loro tre.

Già non è facile per i fan guardare lo show senza i vari tronisti e corteggiatori più amati, figuriamoci senza le colonne portanti del programma, sarebbe un disastro, specialmente all’inizio. Lo sappiamo benissimo quanto il pubblico faccia fatica ad accettare i nuovi volti se prendono il posto dei loro idoli dopo tanti anni di meritato servizio.

La Cipollari per esempio anima in maniera brillante lo show di Queen Mary, per questo i suoi fan non vedono l’ora di rivederla all’opera. Che adesso faccia l’opinionista lo sappiamo tutti, ma in quanti di voi sanno qual era il suo mestiere prima di diventare famosa?

Tina Cipollari a Uomini e Donne

Come succede ogni anno, durante la pausa estiva di Uomini e Donne, le indiscrezioni in merito allo show si fanno sempre molto accese. In questi ultimi giorni è stato detto un pò di tutto, dal ritorno o meno di Ida Platano e Mario Cusitore all’addio di Gemma Galgani. Tra questi vari rumors, si vociferava che Tina Cipollari sarebbe approdata sul trono, lasciando dopo tanti anni il suo ruolo di opinionista.

Da quello che si legge da ilsussidiario.net, questa voce sarebbe stata smentita e la diretta interessata dovrebbe tornare al fianco di Gianni Sperti e Tinì Cansino, al suo ruolo storico, come sempre ad aumentare la temperatura già abbastanza rovente di per se. Pare che a fine agosto dovrebbero arrivare tutte le conferme del caso, visto che la nuova stagione del dating di Queen Mary dovrebbe iniziare il 9 settembre (pare).

Tina e il suo precedente lavoro

Come dicevamo non ci può essere Uomini e Donne senza Tina Cipollari, la cui presenza ormai è fissa nel cast del dating di Maria De Filippi. A prescindere dall’affetto che vi lega all’opinionista, in quanti di voi sanno che lavoro faceva prima di diventare famosa?

Ebbene, Tina prima di approdare sul piccolo schermo era un’impiegata contabile per una società di costruzioni. Il suo debutto avvenne nel 2001 quando approdò a Uomini e Donne in veste di corteggiatrice per l’allora tronista Roberto Maltoni. Maria e il pubblico rimasero affascinati dal suo look da diva e dal suo atteggiamento unico e inimitabile e fu proprio in quel momento che il futuro della Cipollari cambiò radicalmente.