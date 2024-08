Gianni Sperti, tutto fermo nella sua vita privata e lui rivela: “Sono 10 anni che non…”

Gianni Sperti ha rivelato che la sua vita privata attualmente è ferma, ecco qual è il suo status da 10 anni. Il noto opinionista come sempre riesce a incantare i suoi follower ai quali piace sentirlo parlare.

Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti sono il mitico trio che da anni rende Uomini e Donne, unico e inimitabile. Il dating Mediaset non potrebbe esistere senza di loro in quando hanno un feeling pazzesco, si capiscono tutti con un solo sguardo.

C’è sempre stata molta amicizia e ammirazione tra di loro, per questo lo show di Queen Mary, ogni anno è un successo, proprio perché la collaborazione funziona benissimo è come se tutti fossero sempre al posto giusto nel momento giusto.

Ai seguaci oltre che la vita lavorativa di Sperti, sono molto interessati anche all’aspetto privato. Quale sarà lo status del noto opinionista? Ecco che cosa ha rivelato.

Gianni Sperti a Uomini e Donne

Gianni Sperti è uno di quei personaggi molto amato dai fan i quali non potrebbero immaginare Uomini e Donne senza di lui. Insieme a Tina Cipollari fanno spiccare lo share a livelli altissimi, punzecchiando molto spesso tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri i quali non sempre la prendono benissimo.

Ma è anche questo il bello dello show, più ci sono polemiche e più il pubblico da casa aumenta il volume. Da quello che si è capito, Gianni dovrebbe tornare insieme a Tina anche nella prossima stagione del dating di Queen Mary ed entrambi dovrebbero riprendere i loro posti. Sarebbe smentita quindi la voce di vederli rispettivamente sui troni come tronisti. Per le conferme naturalmente bisognerà attendere le comunicazioni sul profilo social ufficiale dello show di Berlusconi.

Gianni e la sua vita privata

Dopo il suo divorzio da Paola Barale diversi anni fa, sono in molti che si chiedono quale sia lo status di Gianni Sperti, la cui riservatezza e gelosia della vita privata, stanno facendo diventare ancora più curiosi i fan.

Per il momento Gianni dovrebbe essere single: “Da quanto tempo non mi innamoro? Saranno 10 anni, la ragnatela!”, aveva rivelato ai microfoni di Verissimo da Silvia Toffanin. A prescindere da quale sia la sua vita privata anche perché dovrebbero comunque rimanere privata finché non sarà lui a decidere di condividere o meno questa informazione. Per ora dunque si gode l’amore della sua famiglia e della sua innamorata preferita, colei che non lo lascerà mai solo, cioè la sua cagnolina Mina, alla quale aveva dedicato dolci parole: “Mi hai cambiato la vita. L’amore che ricevo da te è indescrivibile. Ora le mie giornate sono piene di coccole e di sorrisi…”. In attesa di nuovi aggiornamenti in merito, non ci resta che attendere settembre per rivedere l’ex ballerino di nuovo all’opera.