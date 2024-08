Fedez in vacanza coi figli: prime ferie da separati con la Ferragni | Ecco dove è volato

Fedez e la prima vacanza da separato con i suoi bambini, ecco dov’è volato il rapper rigorosamente lontano da Chiara Ferragni. I fan non riescono ancora ad abituarsi a tutto questo.

“The Ferragnez” è stata una serie molto seguita su Prime Video, proprio perché raccontava la storia d’amore dei due beniamini e della loro vita di tutti i giorni. Chiara Ferragni e Fedez hanno accumulato follower nel giro degli anni i quali amavano vederli assieme.

Non solo loro due, ma quando poi arrivarono Leone e Vittoria i fan si divertivano ancora di più a vedere le storie dell’influencer e del rapper in quanto i due bambini sono dei personaggi, migliori di tanti intrattenitori del piccolo schermo.

Purtroppo questo idillio è finito e adesso troviamo Fedez volare via dalla Ferragni per passare la sua prima vacanza da separati. A prescindere da tutto e tutti, i due genitori sono sempre molto dolci e presenti con i loro bambini.

Fedez lontano anni luce da Chiara Ferragni

Dopo la loro separazione, Fedez e Chiara Ferragni non sono più stati avvistati insieme e di questo i fan se ne rattristano, in quanto sono molti quelli che sperano di rivederli assieme ma da come si stanno mettendo le cose, pare proprio impossibile (almeno per ora).

Su di loro indiscrezioni ne sono state dette molte, non si sa quindi come stanno realmente le cose tra di loro. Per il momento c’è chi vocifera che tra i due ci sia parecchia maretta, infatti, entrambi i personaggi pubblici stanno proseguendo con le loro nuove vite.

Fedez e i suoi figli in vacanza

Dopo il Tomorrowland, il famoso festival della musica che si tiene ogni anno in Belgio, Fedez è volato in Sardegna con i suoi bambini, Leone e Vittoria e ovviamente il suo nuovo amico a 4 zampe, Silvio per trascorrere una bellissima vacanza estiva. D’altronde, a prescindere da tutto quello che è successo né il rapper né Chiara Ferragni si sono mai tirati indietro dal loro ruolo genitoriale, il quale gli calza a pennello.

Giorni fa abbiamo visto i bambini divertirsi in vacanza con la mamma e adesso è il momento del papà, il quale da quello che possiamo vedere sulle sue storie social, sta cercando di capire le regole dei giochi ideati da Vittoria, le cui parole però sono capite soltanto “dall’interprete ufficiale”, come l’ha chiamato Federico, cioè dal suo primogenito, Leone. Questi momenti così spassosi ci volevano dopo tutto quello che è successo in questi ultimi mesi. Come ha rivelato Federico infatti, quando è in compagnia dei figli tutto il resto passa in secondo piano.