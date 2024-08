Alba Parietti: la sua borsa fa scalpore e costa quanto un appartamento | La vorrebbero tutte

Alba Parietti ha lasciato tutti i suoi fan senza parole, dopo aver sfoggiato quella borsa super trendy ma allo stesso tempo molto costosa. In molte la vorrebbero e purtroppo in pochi possono permettersela.

È un’attrice, conduttrice e opinionista la bella Alba Parietti, la cui bellezza rimane la stessa fin dal suo esordio. È sempre stata una sex symbol e adesso nonostante i suoi 63 anni, i fan la seguono ancora per quel corpo perfetto che fa alzare la temperatura.

Ma Alba non è solo apparenza, in quanto ha dimostrato, mettendo così a tacere gli hater per un pò, che il suo fascino è lo stesso sia con i filtri che senza, come dimostra nelle ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram.

L’attrice infatti, ha voluto mostrarsi al naturale senza paura di quei commenti pungenti che molto spesso le vengono lasciati in bacheca. La Parietti oltre ad essere un personaggio dello spettacolo a 360° e una donna ancora bellissima è anche un’icona di stile e di moda, come dimostra quella borsa stupenda con la quale si è presentata che ha lasciato tutti senza parole…soprattutto per il costo!

Alba Parietti e i suoi look sempre perfetti

Alba Parietti sta vivendo un periodo di armonia al 100%, in quanto sul lavoro ha ricevuto soddisfazioni, sui social è amata dai suoi follower, nella vita di tutti i giorni ha un figlio e un compagno che le riempiono la vita e infine sfoggia ancora un fisico da fare invidia alle 20enni di oggi.

Inoltre il gusto impeccabile per la moda della Parietti è innegabile, riesce sempre a mostrare il look giusto in base all’occasione. Sempre fine e aggraziata, mai volgare e grossolana, Alba è di profonda ispirazione per i suoi fan, per le sue scelte di stile che sono da esempio per molti.

Alba e la borsa super chic

Tra i vari look impeccabili sfoggiati da Alba Parietti nel corso degli anni, ci soffermiamo nuovamente su uno di qualche mese fa, in quanto la sua mise total red è diventata di tendenza nel giro di poco, in quanto ogni cosa era in perfetta armonia.

A colpire maggiormente è stata sicuramente la borsa super lussuosa di Louis Vuitton, perfetta ed elegante come solo gli articoli del noto brand sanno essere. Per chi vorrebbe tanto acquistarla è bene che sappia che il suo valore si aggira attorno ai 25mila euro. Non è sicuramente alla portata di tutti, ma una cosa la possiamo dire, Alba ha un ottimo gusto, non credete?