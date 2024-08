Conosci Roberto Cozzi? È il marito di un volto notissimo della tv

In quanti di voi conoscono Roberto Cozzi? Magari non vi dirà molto eppure è il marito di un volto notissimo della televisione, il cui amore dura di 20 anni sempre con la stessa intensità.

Non sempre i personaggi dello spettacolo si innamorano dei loro colleghi in quanto l’amore è cieco come ci ripetono fin da quando siamo adolescenti, quindi in realtà nessuno può sapere cosa ci riserverà il futuro.

Il bello dell’amore è proprio questo, il fatto di essere neutrale rispetto ad etnie, età, gusti e perfino mestieri. I vip come ci mostrano, molto spesso si innamorano del classico ragazzo/ragazza della porta accanto.

Alla moglie di Roberto Cozzi è successo esattamente questo, magari il suo nome non vi ricorderà molto ma quello della sua dolce metà sì, anche perché è un volto notissimo della televisione, la cui bravura e bellezza sono cose assai appurate.

La moglie di Roberto Cozzi

Prima di svelarvi subito l’identità della moglie di Roberto Cozzi, volevamo rilasciarvi qualche indizio, in modo da testare le vostre doti di fan incalliti, siamo curiosi di sapere in quanti di voi riusciranno a indovinare la sua identità senza leggere la soluzione.

Che dire, classe 1972, la bella conduttrice ha iniziato il suo ruolo in patria come modella, la cui bellezza la fa notare da una casa di moda a Milano che la ingaggiano per diversi lavori, ma la fama vera e propria qui la ottenne grazie al suo ruolo a Mai dire Gol nel 1997. Da li in poi la conduttrice olandese naturalizzata italiana ha fatto diversi lavori sempre con la medesima professionalità che la contraddistinguono. Da diversi anni a questa parte, in pianta stabile, conduce uno dei programmi più amati di Mediaset, cioè Melaverde. Allora avete capito chi è?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ellen Hidding (@ellenhiddingofficial)

Ad affascinare Ellen Hidding è stata la sua aria da duro

Bravi avete indovinato, la compagna di Roberto Cozzi è proprio Ellen Hidding. Non si sono mai sposati in quanto non ne sentono la necessità ma stanno insieme talmente da tanto tempo che per i fan è come se fossero sposati, essendo anche genitori di Ann Mari, nata nel 2005.

Roberto è un ristoratore molto conosciuto a Milano ed è proprio nel suo locale che i due si sono conosciuti. Come rivelò la Hidding tempo fa: “Ero stufa di aspettare, ho bevuto un bicchiere di vino e gli ho chiesto se voleva partire con me per una vacanza…”, in vacanza alla fine quella volta non ci sono andati ma da quel giorno non si sono più lasciati diventando una delle coppie dello spettacolo più belle e più longeve di sempre.