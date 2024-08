Myrta Merlino: il racconto fa commuovere tutti | “Era in coma”

Myrta Merlino e quel racconto che ha lasciato tutti quanti senza parole, in quanto i suoi fan hanno appreso un altro lato di lei. Ecco che cosa ha svelato e perché ha fatto commuovere tutti.

È la nota giornalista e conduttrice che il pubblico ha imparato a conoscere e ad amare alla guida di Pomeriggio 5, dopo l’addio di Barbara D’Urso, padrona di casa da sempre del noto show Mediaset, parliamo di Myrta Merlino.

C’è sicuramente voluto un po’ prima che i fan potessero apprezzarla a pieno anche perché il paragone con Barbarella era inevitabile. Alla fine a prescindere da tutto quello che è successo e che i telespettatori possano pensare, la conduttrice storica è sempre stata una fuoriclasse.

Quindi non era per nulla facile imitarla, per questo la Merlino ha fatto l’unica cosa sensata cioè quella di condurre con il suo stile, senza eguagliare nessuno ed è così che ha ottenuto successo. Eppure i fan sotto questa luce non l’avevano ancora vista, ecco qual è il racconto che ha rilasciato che ha fatto commuovere tutti.

Myrta Merlino e la sua carriera lavorativa

La bella e brava Myrta Merlino si sta godendo le meritate vacanze da come possiamo vedere sul suo profilo social. Ovviamente oltre agli amici storici, la conduttrice è spesso vista insieme ai suoi figli e al suo compagno, Marco Tardelli, con il quale formano proprio una bella coppia.

Sicuramente la Merlino si starà riposando a dovere, per tornare più carica di prima alla conduzione della prossima edizione di Pomeriggio Cinque, la cui guida è stata confermata dall’ad di Mediaset in persona, durante la presentazione del palinsesto autunnale.

Myrta e quel racconto doloroso

Il pubblico ormai l’ha capito di Myrta Merlino, la conduttrice è molto professionale sul lavoro e accetta ogni sfida con tenacia e orgoglio. Quello che molti fan non sanno è che la Merlino ha dovuto fortificare il suo carattere per quell’evento che gli capitò quando rimase incinta dei suoi due gemelli, Pietro e Giulio Tucci avuti dal suo primo marito. Come ha raccontato lei stessa qualche tempo fa: “Sono rimasta incinta molto presto, non volevo. Al settimo mese di gravidanza il mio primo marito ebbe un incidente molto grave in motocicletta. Restò in coma per 3 mesi. Io ho partorito da sola in ospedale…”.

La Merlino in quel periodo da sola si occupò dei suoi figli e della sua carriera lavorativa, cosa non facile per una ragazza giovane com’era lei all’epoca. In seguito, quando si divorziò dal suo primo marito, divenne mamma per la terza volta di Caterina Arcuri. Sicuramente questi sono fatti che ti segnano il carattere e te lo temprano anche non c’è che dire.