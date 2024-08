Dove abita Terence Hill? La sua dimora è stupenda: tutti vorrebbero abitare lì

Ecco dove vive il mitico Terence Hill, la sua dimora da sogno è un paradiso per gli occhi, tant’è che tutti, soprattutto i suoi fan, vorrebbero vivere in una casa come la sua. Ecco perché l’ha scelta.

Terence Hill di anni ne ha 85 eppure non ha bisogno di presentazioni in quanto tutte le generazioni lo conoscono. Il suo genio innato per la recitazione l’hanno fatto diventare un attore e anche un regista internazionale, in quanto i suoi film li conoscono tutti.

Per non parlare del suo compianto socio e amico, Bud Spencer, con il quale ha dato vita al classico movimento cinematografico “Spaghetti Western”. Un duo come loro non esisterà mai più, per questo perdere Buddy è stato un colpo al cuore per i fan ma soprattutto per Terence.

Oltre alla vita lavorativa, voi lo sapete dove vive Hill quando non è sul set? La sua casa è un paradiso per gli occhi e tutti vorrebbero andare a vivere lì per ricaricarsi dopo una lunga giornata lavorativa.

Terence Hill e il suo grande ritorno

Terence Hill vanta un’esperienza ultra decennale davanti e anche dietro la telecamera. È uno di quegli attori che resterà per sempre nella storia del cinema italiano, in quanto il suo contributo ha dato nuovo lustro al nostro Paese, sia da solo ma soprattutto insieme al suo socio, Bud Spencer. Tutti i ruoli interpretati da Hill sono indelebili nel cuore dei fan, l’ultimo sicuramente è quello di Don Matteo, mitica fiction Rai seguita tutta d’un fiato dal pubblico.

Tra l’altro, il mondo sarà felice di sapere che Terence tornerà a vestire i panni dello scanzonato Trinità, nel terzo capitolo della saga, le cui riprese sono iniziate da poche per volontà dello stesso attore. Non si sa di preciso come giustificherà l’assenza di Bambino (Bud Spencer) ma sicuramente sarà un ritorno epico, anche perché da lassù a fare il tifo per lui c’è il suo grande amico.

La casa di Terence

Terence Hill è un grande attore ma sicuramente stare tante ore sul set è veramente stancante, per questo ha bisogno di un ambiento casalingo dove riposare e ricaricare “la pila”. Terence ha sempre fatto la spola tra l’Italia e gli Stati Uniti, ma attualmente ha trovato il suo equilibrio nella sua casa in Umbria, nei pressi di Amelia.

Qui il panorama è da mozzafiato e l’attore è immerso nella natura, come piace a lui in modo da poter trascorrere insieme alla sua famiglia dei giorni di relax e quiete.