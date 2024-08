Alessia Marcuzzi è davvero single? Le indiscrezioni svelano la verità: altro che solitudine

In molti se lo sono chiesto, se Alessia Marcuzzi realmente fosse single o meno. Le indiscrezioni svelano un’altra verità e i fan hanno iniziato a scommettere sui social, in merito al nome della sua dolce metà.

Alessia Marcuzzi sono decenni che grazie alla sua bellezza, alla sua simpatia, professionalità ed eleganza, tiene alto l’interesse del pubblico, il quale non l’ha mai abbandonata nel corso della sua carriera. La nota conduttrice l’abbiamo vista un pò ovunque, conducendo diversi programmi e per un periodo della sua vita, anche recitando.

Il mondo del gossip è sempre stato molto interessato alla vita della nota conduttrice, sia per quello che riguarda la sua sfera lavorativa che quella privata. Per non parlare di quella sentimentale, le cui pagine patinate della cronaca rosa l’hanno spesso riportata in prima pagina.

In merito proprio al suo attuale status sociale, dalle ultime indiscrezioni svelano una verità differente in base al suo essere single. Cosa starà succedendo tra i follower?

Alessia Marcuzzi: altro che solitudine nel palinsesto

Alessia Marcuzzi attualmente si sta godendo le sue vacanze estive al mare, tra scatti social, selfie ed espressioni che la rappresentano, la bella conduttrice sta alzando la temperatura tra i suoi follower, con quelle pose sensuali che lasciano senza parole. Sempre molto elegante e mai volgare, la Marcuzzi starebbe bene anche con un sacchetto di plastica addosso.

Tra una nuotata e l’altra, Alessia si starà ricaricando per il rientro dalle ferie, in quanto da quello che si è capito approderà su Prime Video con la Gialappa’s Band. Il suo programma Boomerissima è stato cancellato e lei dovrebbe tornare al fianco di Carlo Conti. Se avrà o meno alti piani lavorativi per l’anno che verrà non c’è dato ancora saperlo.

Alessia e il nuovo amore

In merito alla vita sentimentale di Alessia Marcuzzi, su di lei ne sono state dette di ogni e purtroppo come capita a loro vip è difficile mantenere la propria vita privata. Mamma di due figli, la Marcuzzi si professa single anche se le voci su quel presunto flirt tra lei e Stefano De Martino, dopo quel “confermo” di Belen Rodriguez continua a incuriosire i suoi fan.

Per il momento abbiamo quindi Belen che conferma, Stefano che smentisce e Alessia che si è chiusa nel più totale silenzio in merito a questa storia. Non si sa quindi se tra di loro ci sia mai stato qualcosa ma molti telespettatori non aspettano altro che vedere la puntata di Tale e Quale Show, dove Carlo Conti ha voluto intensamente la brava Marcuzzi in veste di giurata fissa. Il quarto giurato sarà diverso in ogni puntata e una serata vedrà l’arrivo proprio di De Martino. Cosa succederà secondo voi?