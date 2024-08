Gerry Scotti dopo il diploma si è laureato? Ecco che titolo di studio ha il conduttore

In molti si sono chiesti che titolo abbia il buon Gerry Scotti. Secondo voi il noto conduttore si è laureato dopo il diploma? Ecco qual è la verità in merito a questo aspetto inerente a Scotti.

Gerry Scotti vanta un’esperienza lavorativa ultra decennale iniziata alla radio e poi sbarcata in televisione nei vari ruoli che tutti conosciamo. Lo zio Gerry, come lo chiamano i suoi fan, ha fatto un po’ di tutto dall’attore al conduttore arrivando anche ad essere un intrattenitori molto bravo sui social network.

Il Gerry nazionale è come sempre presente sul palinsesto Mediaset, in quanto la sua presenza è stata confermata anche dopo le vacanze estive. D’altronde dall’emittente privata sanno benissimo che non possono farsi scappare un fuoriclasse come lui.

La gente lo adora e vuole saperne sempre di più su di lui, per questo oggi vogliamo svelarvi che tipo di laurea ha conseguito Scotti dopo il diploma. Ecco qual è il suo titolo di studio.

Gerry Scotti e la vita da conduttore

Gerry Scotti può continuare a segnare tra le voci delle professioni sui suoi documenti, anche quella di conduttore, in quanto come vi dicevamo Pier Silvio Berlusconi crede molto in lui, motivo per cui gli ha affidato parecchi ruoli tra i vari suoi programmi. Infatti, da quello che abbiamo potuto capire, lo Zio Gerry tornerà ai suoi programmi cult.

Lo vedremo quindi ne La ruota della fortuna, Caduta libera, Lo show dei record, Io Canto e attenzione arriverà anche una versione speciale del Millionario. Veramente un mix tra passato e presente che soltanto il noto conduttore poteva portare avanti. Per ricaricarsi, in attesa che sarà chiamato nuovamente a condurre, Gerry si gode le sue vacanze, per la quinta volta di fila a Scicli in Sicilia, dimostrando il suo affetto per questa bellissima regione d’Italia.

Gerry e il titolo di studio

Gerry Scotti è quindi un professionista brillante e motivato che dalla sua ha moltissimi traguardi che lo rendono felice, nel lavoro, nella famiglia e nella salute. Eppure sono in molti che si sono chiesti se Scotti avesse una laurea.

Come ha rivelato lui stesso, dopo essersi diplomato al liceo classico, ha frequentato per un pò giurisprudenza ma alla fine ha lasciato la facoltà seguendo il suo amore per la radio e per tutto quello che riguarda il mondo dello spettacolo, dimostrando a tutti quanto la passione sia più forte di tutti. Ognuno di noi può diventare quello che vuole e non bisognerebbe mai fare paragoni, ognuno deve essere fiero per quello che è. Zio Gerry insegna!