Tina Cipollari: la sua sedia in studio vale un patrimonio | Il suo stipendio al mese è da capogiro

Ecco quanto vale “la sedia” su cui siede Tina Cipollari. Il suo stipendio tocca cifre da capogiro e i fan sono rimasti senza parole, in quanto nessuno aveva idea di questi numeri.

Tina Cipollari è l’opinionista per eccellenza di Uomini e Donne, in quanto Maria De Filippi sono anni che la vuole al suo fianco insieme a Gianni Sperti per movimentare quell’atmosfera già abbastanza caliente così.

Tina alla fine o la ami o la odi, sono questi i due sentimenti che primeggiano sui social sotto i suoi scatti. C’è chi la ama e le dà ragione per le sue impressioni sui vari tronisti e compagnia bella del dating e chi invece l’accusa di essere troppo dura.

A prescindere da questo, vi siete mai chiesti a quanto si possa aggirare lo stipendio di Tina? Vi diciamo solo che parliamo di cifre da capogiro che probabilmente lasceranno a bocca aperta anche voi.

Tina Cipollari e la prossima edizione di Uomini e Donne

Secondo i recenti rumors, Tina Cipollari continuerà a guadagnare il medesimo stipendio anche durante la prossima edizione di Uomini e Donne, in quanto si vocifera che Maria De Filippi abbia riconfermato sia lei che Gianni Sperti e Tinì Cansino, nel loro ruolo di opinionisti. Come sempre quindi le loro opinioni accenderanno ancora di più gli animi già tesi durante le varie puntate.

Inoltre come rivelano Amedeo Venza e Lorenzo Pugnaloni: “Le registrazioni partiranno il 28 agosto…”, mentre le puntate dovrebbero essere trasmesse dal 9 settembre in poi. Per il momento non c’è nulla di certo in merito a quello che vi abbiamo detto quindi dovremo attendere conferme ufficiali che vanno oltre i rumors di stagione. Per il momento dunque, non si sa nulla in merito ai prossimi partecipanti, così come non sappiamo se Gemma Galgani andrà via e se Ida Platano tornerà invece.

Lo stipendio di Tina

Secondo quanto riportato da inabruzzo.it, Tina Cipollari dovrebbe prendere uno stipendio da capogiro per il suo lavoro da opinionista. Stiamo parlando di cifre pari a 10.000 euro al mese ma ovviamente non c’è nulla di certo anche perché l’amica di Gianni Sperti non ha mai confermato questa voce.

Sicuramente se sia lei che Gianni siano voluti restare con Maria De Filippi da tutti questi anni, dovrebbe voler dire che lo stipendio è più che ragionevole. Poi ovvio anche il clima familiare e il fatto di essersi affezionati ai colleghi potrebbe essere un incentivo extra per non fargli fare un bel dietrofront, non credere?