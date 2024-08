Michelle Hunziker, altro che Svizzera: per le sue vacanze ha scelto una perla in Italia

Ecco qual è la meta tutta “Made in italy” scelta dalla bella Michelle Hunziker per le sue vacanze estive. In molti pensavano che la conduttrice sarebbe tornata in Svizzera per agosto ma non è stato così.

Michelle Hunziker è la nota conduttrice che da anni fa gravitare l’attenzione del suo grande e fedele pubblico sempre su di lei a prescindere dal programma che la vede protagonista. Infatti, nel corso degli anni l’abbiamo vista in diversi set, che sia quello di Striscia la notizia o quello di Michelle Impossibile e così via.

Ma la bella ex modella non è soltanto lavoro ma è anche una mamma e una nonna straordinaria e da quello che possiamo vedere sui social è molto amata dalla sua famiglia, soprattutto dal suo nipotino Cesare, il quale le movimenta le giornate in modo piacevole.

Ed è proprio con i suoi cari che la Hunziker ha deciso di trascorrere delle piacevolissime e bellissime vacanze estive. A differenza di quello che i fan pensavano su di lei cioè che scegliesse qualche meta estera per partire, l’ex di Eros ha invece optato per una regione italiana bellissima tutta da scoprire.

I look di Michelle in vacanza

Michelle Hunziker non ha buon gusto soltanto in merito alle location scelte per le sue vacanze estive ma anche per i look sfoggiati. La conduttrice si è mostrata con mise veramente ispirate che non solo le hanno messo in risalto ancora di più la bellezza, ma sono diventati di tendenza nel giro di poco.

Ogni cosa con Michelle è coordinata, come per esempio la collana super voluminosa scelta per far risaltare ancora di più il costume intero total black scelto per farsi una nuotata al mare. Questo è solo uno dei vari outfit indossati che le hanno fatto guadagnare moltissimi like.

Dov’è andata la Hunziker in vacanza

Non si sa di preciso se le vacanze di Michelle Hunziker proseguiranno ancora e dove, in quanto come ha mostrato in uno degli ultimi scatti social, ha salutato i suoi fan dall’aeroporto, insieme al peluche di Stitch e ad un tattico turbante creato con un bellissimo foulard che ha utilizzato per proteggersi la testa.

Dove sarà andata vi starete chiedendo? La bella Michelle per le sue vacanze di relax e rigenero ha girato in lungo e largo la paradisiaca e suggestiva Sardegna, dove si è divertita con Sole e Celeste, tra un tuffo e una nuotata, come ha mostrato nel reel che vi abbiamo inserito.