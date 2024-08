Miriana Trevisan: cosa fa ora dopo il Grande Fratello | Niente tv per lei

Lo sapete che fine ha fatto Miriana Trevisan dopo la sua partecipazione al Grande Fratello? Per il momento niente tv la sua strada si è indirizzata verso un cammino differente.

Miriana Trevisan è la nota showgirl che ha raggiunto il suo apice a partire dagli anni 90 dopo la sua partecipazione al programma, Non è la Rai. Da quel momento ha partecipato a diversi programmi, tra i quali La Corrida, Striscia la notizia, Pressing e La ruota della fortuna.

Nota la sua partecipazione anche ai reality l’Isola dei famosi e il Grande Fratello Vip nel 2021. Oltre a questi ruoli, la Trevisan è anche molto famosa sui social, dove il suo ruolo di influencer l’ha fatta diventare un modello da seguire per la moda, in quanto il buon gusto della nota showgirl è cosa da sempre risaputa.

Per questo sono in molti che si chiedono che fine abbia fatto la Trevisan dopo la sua partecipazione al reality più spiato di sempre. Il suo posto, almeno per il momento non è più in televisione ma da un’altra parte.

Miriana Trevisan al Grande Fratello

Miriana Trevisan partecipò al Grande Fratello Vip nell’edizione del 2021-2022 e in quell’occasione con lei entrarono grandi nomi come per esempio Sophie Codegoni, Manila Nazzaro, Soleil Sorge, Alessandro Basciano, Manuel Bortuzzo e così via. La showgirl fu eliminata ad un passo dalla finale e nonostante questo per i suoi fan la vincitrice morale di quell’edizione fu proprio lei.

Le sono talmente tanto affezionati che non hanno smesso un attimo di difenderla. Diciamo che i fan l’adorano e nel periodo in cui fu sposata con il cantante Pago, i fan erano ancora più elettrizzati in quanto i due formavano proprio una bella coppia. Adesso sono amici e vivono civilmente per amore del loro figlio.

Miriana dopo il reality

Miriana Trevisan dopo aver lasciato il Grande Fratello ha deciso di concentrarsi su un altro percorso in merito alla sua persona, cioè quello della fede. A Storie di Donne al Bivio da Monica Setta, qualche giorno fa, aveva rilasciato delle dichiarazioni a cuor leggero su di lei e su fatti privati della sua vita. In molti travisarono le sue parole, per questo da qualche giorno ha deciso di intervenire pubblicamente rivelando di non aver fatto voto di castità quanto: “di voler fare l’amore e non il sesso meramente fisico. Credo nell’amore quello vero, quello passionale…”.

Inoltre ha parlato della sua: “grande fede che ho trovato. Sto frequentando un gruppo di preghiera. Sto ritrovando la mia fede in Gesù, nello Spirito Santo che in questo momento è qui con noi e anche in Dio…”, rivelando anche di impegnarsi nel sociale.