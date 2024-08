Che fine ha fatto Cristina Scuccia? La sorpresa per i suoi fan è già pronta

Ecco che fine ha fatto Cristina Scuccia, i fan non stanno più nella pelle in quanto per loro è arrivata una nuova sorpresa. A rivelarlo lei stessa, preparatevi a grandi notizie.

Cristina Scuccia è stato uno dei nomi più nominati di sempre negli ultimi anni e non ci riferiamo alle nomine del Grande Fratello. Tutto ebbe inizio con la sua partecipazione al talent, The Voice dove ottenne moltissimo successo per la sua bravura a cantare.

In quel frangente non era conosciuta come Cristina Scuccia bensì come suor Cristina. Nel corso degli anni partecipò a diversi programmi televisivi e incise anche vari singoli. Qualcosa in lei giorno dopo giorno cambiò e decise così di abbandonare l’abito sacro per dedicarsi alla scoperta di sé stessa.

Fu molto criticata per questa scelta ma alla fine la decisione spettava solo a lei com’è giusto che sia. Adesso, non delude i fan e la Scuccia è tornata con una nuova sorpresa. Ecco di cosa parliamo.

Cristina Scuccia e la televisione

Cristina Scuccia da quando è entrata nel cuore dei fan l’abbiamo vista partecipare a diversi show sia quando era ancora suor Cristina sia di recente. L’abbiamo vista infatti affrontare le difficoltà dell’Isola dei famosi fino a vederla molto più rilassata direttamente nel suo elemento, cioè il canto.

Infatti è stata coach in Io canto Generation e Io canto Family. Su di lei ne sono state dette molte e forse ancora ne verranno dette ma alla fine, da quello che abbiamo potuto capire l’ex suor Cristina ha trovato finalmente il suo posto nel mondo e chi siamo noi per dirle come deve vivere la sua vita?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Scuccia (@cristinascuccia)

La sorpresa di Cristina

Dopo la fine di Io canto Family sono in molti che si sono chiesti che fine abbia fatto la strepitosa Cristina Scuccia, la cui voce fa cantare tutti i suoi fan. Ebbene, come riportano da radiobrunobrescia.it, la cantante è tornata più carica che mai con il suo nuovo brano, Se avessi.

Questo brano non ha visto soltanto il ritorno della cantante ma l’ha vista impegnata per la prima volta anche in veste di autrice. Per il momento il brano sta girando in radio e ai fan piace, anche perchè la Scuccia tra quelle note ha liberato tutti i suoi pensieri, le sue sensazioni e le sue esperienze finora vissute. Pubblicato da AAR Music & Mu’s Anatomy e distribuito da Universal Music Italia, Se avessi è un brano autobiografico prodotto non solo dalla Scuccia ma anche da Elvezio Fortunato e False e scritto da Duffy e False. L’avete già ascoltato?