Un Posto Al Sole: al via le due settimane di puntate speciali | Quando vanno in onda

I fan di Un posto al sole saranno contenti di sapere che ci saranno due settimane di puntate speciali che terranno compagnia al pubblico in queste ferie estive. Ecco quando andranno in onda e di che cosa parleranno.

Ci sono quelle fiction/soap opere a cui il pubblico dona realmente il loro cuore, non importa se sono ultra decennali, loro continueranno a guardarle sempre con lo stesso ardore e interesse. L’Abbiamo visto per esempio con Beautiful, i fan si sintonizzano tutti i giorni, sempre allo stesso orario e canale da anni e non si perdono neanche una puntata.

Beh anche noi abbiamo il “nostro Beautiful”, quella soap che tiene compagnia al pubblico da anni con una storia che non annoia mai, stiamo parlando di Un posto al sole, la cui prima puntata andò in onda nel 1996 e da quel momento la sua escalation verso il successo non si è mai arrestata.

Come succede ogni anno, durante le ferie estive, la programmazione viene stoppata per permettere agli attori di riposarsi in primis ma soprattutto di poter girare le puntate successive che riprenderanno dopo le vacanze. Quest’anno mamma Rai ha deciso di fare un regalo ai suoi fan con ben due settimane di puntate speciali. Ecco quando andranno in onda.

Un posto al sole: parla Marina Tagliaferri

Prima di parlarvi delle due settimane speciali, volevamo riportarvi l’intervista di Marina Tagliaferri la nostra Giulia Poggi in Un posto al sole, uno dei personaggi più longevi e più amati della soap opera. L’attrice quest’anno ha raggiunto il traguardo di 50 anni di carriera e ha scritto un libro, Un posto in scena, del quale ha parlato al settimanale Nuovo Tv: “Io e lei siamo cresciute insieme: ho incominciato a interpretarla a 42 anni e oggi ne abbiamo 70. È una donna saggia ma senza paura…”.

Inoltre ha raccontato un aneddoto in merito al suo primo ciak: “È stata una simulazione della prima scena della soap girata a Villa Lauro, battezzata da un diluvio universale. Poi c’è stato il primo girato vero: il funerale del Conte Palladini…”.

Un posto al sole: due settimane speciali

Questa settimana sono state trasmesse le ultime puntate inedite di Un posto al sole, prima della pausa estiva, dove abbiamo visto, tra le tante storie, Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) essere combattuta dopo aver incontrato il suo vecchio amore, Luca De Santis. La scelta è ardua, partire con lui o con Renato e tutta la famiglia? Non vi diciamo altro per rispetto di tutti coloro che non hanno visto ancora la puntata finale andata in onda venerdì 9 agosto, da RaiPlay.

Ad ogni modo, i fan di UPAS saranno felici di sapere che la soap Rai gli farà compagnia anche durante questo stop estivo, in quanto da oggi lunedì 12 agosto per due settimane saranno trasmesse delle puntate speciali, dove vedremo Rosa in portineria che sostituirà Raffaella, fare un resoconto di tutti i fatti più importanti andati in onda in questa stagione. Insomma, un evento da non perdersi.