Rudy Zerbi: il maestro di Amici rivela la sua cantante preferita | Non è Emma

Ecco chi è la cantante preferita di Rudy Zerbi, uno dei prof più amati di Amici di Maria De Filippi. Attenzione perchè non stiamo parlando di Emma come in molti penserebbero, ma di chi allora?

Amici è uno delle nostre perle del mondo televisivo, non esiste in Italia e se vogliamo anche all’Estero un altro show che presenta una scuola vera, dove gli allievi vengono seguiti e formati a 360° rispetto a quello che vediamo in televisione davanti alle telecamere. In questo modo gli artisti che usciranno dal talent saranno dei veri e propri professionisti che avranno avuto il privilegio di studiare gratuitamente per ben 8 mesi.

Grazie a Maria De Filippi tutto questo è stato possibile ed è proprio per l’impegno e l’amore con cui lei e i prof della scuola seguono i loro allievi che il pubblico da casa richiede lo show ogni anno a gran voce. Amici è un programma di fino dal quale sono emersi tanti volti noti di oggi che grazie a Queen Mary hanno potuto liberare il loro grande sogno da quel piccolo cassetto.

A parlare oggi è uno dei prof più amati della scuola, cioè Rudy Zerbi, il quale ha rivelato qual è la sua cantante/allieva preferita che ha avuto la gioia di formare. Non indovinereste mai anche perché non parliamo né di Emma né di Alessandra Amoroso, con tutto il rispetto e l’affetto possibile per loro ovviamente. Ma di chi parla allora?

I progetti di Rudy Zerbi per l’estate

Rudy Zerbi è un portento del mondo della musica per questo non stupisce il fatto che sia amato non solo dai suoi allievi ma anche da tutti i suoi follower. Con Maria poi hanno un rapporto di amicizia e stima reciproca talmente profondo che li porta a lavorare insieme da anni ormai. Prima di tornare da settembre in cattedra ad Amici e come giudice a Tu Si Que Vales, per la gioia del pubblico, Rudy è attualmente impegnato con due chicche.

In primis, ad agosto lavorerà in radio, partecipando attivamente all’evento Riccione on stage, su Radio Deejay trasmettendo le dirette all’Acquafan di Riccione. Per chi se la fosse persa vi consigliamo di andare a guardare l’intervista che ha tenuto con Maria De Filippi qualche giorno fa. Inoltre dal 7 al 24 agosto presenterà insieme a Gianluca Gazzoli, sette concerti gratuiti sempre a Riccione, precisamente a piazzale Roma.

La preferita di Rudy

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Rudy Zerbi ha rivelato chi è il suo allievo preferito che ha formato ad Amici di Maria De Filippi, durante la sua carriera. Come ha rivelato lui stesso si tratta di una lei, meglio nota come Annalisa: “Lei è quella che definisco l’alunna perfetta. Ha dato molta importanza alla scuola. Incarna il modello ideale di chi ha seguito con grande dedizione e riconoscenza tutto il percorso fatto…”.

Come ci ha tenuto a precisare però, Rudy prova affetto e ammirazione per tutti i suoi allievi e anche i cantanti che non ha formato lui stesso come per esempio Emma e Alessandra Amoroso, anche perché come ha poi concluso, dopo che Maria li scopre, loro prof: “Svolgiamo un compito che nessun altro fa e visto il successo avuto da molti ex allievi, da Angelina Mango ad Alessandra Amoroso ai The Kolors, direi proprio che funziona”. Che dire, non vediamo l’ora di rivedere il nostro Zerbi in azione durante la prossima edizione.