La Talpa 2024: prime anticipazioni e cast completo | Quando va in onda

Ecco cosa sappiamo in merito a La Talpa, dalla data di debutto, al cast fino ad arrivare al nome della conduttrice. C’è grande attesa per questo reality, in quanto è stato in pre-pensionamento per molti anni.

La Talpa è amato come gli altri colleghi reality che siano il Grande Fratello, l’Isola dei famosi o Temptation Island. Quando uscì, i telespettatori si divertirono molto a cercare di scoprire chi fosse “la talpa” che doveva mettere i bastoni tra le ruote agli altri concorrenti senza farsi beccare.

Furono stagioni molto intense, condotte da una strepitosa Paola Perego, poi semplicemente è stato messo in sordina, ma nonostante tutto questo tempo passato, il pubblico ci ha sempre sperato in un suo ritorno. Così quest’anno Pier Silvio Berlusconi, come un padre con i figli, ha semplicemente ceduto alle richieste dei suoi amati telespettatori, comunicando nel palinsesto il ritorno del reality.

Da quel momento sono trapelate molte indiscrezioni su, La Talpa, cerchiamo quindi di fare chiarezza, rivelandovi notizie in più, dal cast alla data di trasmissione.

La Talpa: il cast completo

Dopo 16 anni di assenza, La Talpa sta per tornare sulle reti Mediaset e il pubblico non potrebbe esserne più felice. Per il momento oltre a sapere che la conduttrice sarà Diletta Leotta, fresca fresca di luna di miele con il suo bel Loris Karius e la loro piccolina, sappiamo di quei nomi che sono stati rilasciati qualche giorno fa.

Pare che in merito al cast prenderanno parte, secondo quanto riportato da FQ Magazine: Orian Ichaki, Alessandro Egger, Ludovica Frasca, Joe Squillo, Veronica Peparini e Andreas Müller, Gilles Rocca, Elisa Di Francesca, Nicola Ventola, Marco Berry, Marina La Rosa e Lucilla Agosti. Anche se in questo elenco pare che qualcuno potrebbe tirarsi indietro, come per esempio Nicola Ventola, il quale come ha rivelato Davide Maggio: “L’ex calciatore avrebbe deciso di fare un passo indietro malgrado fosse allettato dall’idea di cimentarsi con il reality game di Canale 5”.

La Talpa: quando inizia

La Talpa come dicevamo è uno di quei reality che è entrato praticamente subito nel cuore dei fan e nonostante la lunga pausa è atteso con molto suspense. Per il momento l’unica certezza è quella di Diletta Leotta in veste di conduttrice, mentre per il cast non ci sono conferme in merito, così come l’inizio a questo punto. Se i concorrenti si sono ritirati, le registrazioni potrebbero slittare, per permettere alla redazione di trovare i sostituti, ma anche queste sono solo congetture riportate online.

Secondo rumors, La Talpa dovrebbe iniziare in autunno subito dopo la versione invernale di Temptation Island. Che dire, non ci resta che attendere conferme in merito.