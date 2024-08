Chi è Beppe Convertini: il conduttore Rai di Uno Mattina in Famiglia si mette a nudo

Beppe Convertini, il conduttore di Unomattina in Famiglia ha deciso di mettersi a nudo, rilasciando quell’intervista che ha permesso al suo grande pubblico di conoscerlo meglio.

Il palinsesto estivo che sia quello di Rai, Mediaset o di una qualunque altra emittente, subisce spesso cambiamenti in vista di questo periodo. Ovviamente ci sono sempre programmi ad hoc o repliche ma comunque mai buchi.

I fan troveranno sempre il programma che fa al caso loro da guardare. Per farvi un esempio, il noto conduttore di Unomattina in Famiglia, Beppe Convertini, il quale presenta lo show della Rai insieme a Monica Setta e Ingrid Muccitelli ogni weekend, tornerà a settembre nella sua versione canonica.

Mentre adesso continuerà a intrattenere il suo grande pubblico con altri progetti. In una sentita intervista, Convertini si racconta senza peli sulla lingua. Ecco che cosa ha rivelato.

Beppe Convertini: i progetti estivi

In una recente intervista rilasciata a RadiocorriereTv, il noto conduttore ha svelato i suoi progetti lavorativi per quest’estate. Messo da parte fino a settembre Unomattina in Famiglia, attualmente in vacanza, Beppe Convertini resta in Rai alla conduzione di Azzurro-Storie di mare, il quale programma piace molto al pubblico.

Inoltre conduce su Rai Radio 2 Lido Asiago 10 ed è anche in libreria con il suo nuovo libro, Il Paese Azzurro. Come ha rivelato lui stesso: “Dietro a ogni lavoro ci sono impegno e sacrificio. Sono contento, certamente, ma non bisogna mai smettere di studiare, di prepararsi…”, rivelando quindi il suo segreto di vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RaiLibri (@railibriofficial)

Le rivelazione del conduttore

Beppe Convertini, il noto conduttore di Unomattina in Famiglia ha rilasciato una lunga intervista a RadiocorriereTv, al quale ha concesso anche un pensiero alla Rai: “A Mamma Rai, a cui dico innanzitutto grazie per avermi accolto, auguro di continuare a svolgere l’importante ruolo di servizio pubblico…”.

Inoltre, in merito ad Azzurro-Storie di mare ha ricordato: “Racconto soprattutto storie di grandi italiane e di grandi italiani, partendo dalla provincia. Gente autentica, generosa, laboriosa, penso che la loro spontaneità riesca a conquistare i telespettatori…”, facendosi amare ancora di più dai fan.