Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor cambia ancora volto | Chi sarà la nuova attrice del cast della soap opera

Beautiful anticipazioni americane, i fan resteranno senza parole, in quanto ci saranno parecchi colpi di scena nella soap opera storica tanto amata dai fan. Ecco chi sarà la nuova attrice del cast che interpreterà Taylor.

I fan hanno perso ormai il conto da quanti anni va ormai in onda la nota soap opera americana, Beautiful, le cui puntate e i vari personaggi tengono incollati al televisore milioni di telespettatori, ormai da decenni.

Non soltanto le storie, ma anche le varie bagarre tra i personaggi danno quel pizzico di pepe alla trama che la rende irresistibile. Probabilmente a dare vita al termine “triangolo” nel contesto amoroso che oggi vediamo in molti scenari, sono stati Brooke, Ridge e Taylor, mai nessuna relazione fu tanto ingarbugliata come la loro.

E sono sempre loro i protagonisti di Beautiful, che tengono ancora alto il mood del telespettatore, ecco svelate dunque le anticipazioni americane e soprattutto il nome del nuovo volto che vestirà i panni di Taylor, tornata nuovamente in pianta stabile nella trama.

La nuova attrice che interpreterà Taylor

Prima di svelarvi le anticipazioni della nota soap opera che verranno trasmesse in America, volevamo riportarvi il nome della nuova attrice che interpreterà Taylor, l’amore storico di Ridge, colei che per tutta la vita ha dovuto combattere contro le malefatte di Brooke, la quale ha sempre cercato di conquistare la sua metà della mela.

Il personaggio di Taylor è uscito e rientrato più volte nel corso degli anni da Beautiful, interpretata per la maggiora da Hunter Tylo e per un paio d’anni da Krista Allen. In molti speravano che la bella dottoressa sarebbe tornata al suo aspetto di sempre, in realtà, a interpretarla sarà Rebecca Budig, volto già noto per quanto riguarda la soap opere americane.

Taylor e Steffy contro le Logan

Se non volete leggere queste Beautiful anticipazioni americane vi consigliamo di non proseguire, in quanto le vedrete a breve anche su Canale 5. Come vi abbiamo anticipato, Taylor (Rebecca Budig) tornerà in pianta stabile nella storia, il cui ruolo da quello che si è capito sarà quello di sostenitrice nei confronti della figlia Steffy, la quale per scelta del padre Ridge, dovrà a vere a che fare con Brooke e la figlia Hope.

Le Logan sono partite alla riscossa e pare che entrambe vogliano tornare in auge agli occhi di Ridge, prendendo piede nell’azienda di famiglia. Sembrerebbe che la bagarre tra Steffy, la matrigna e la sorellastra sarà sempre più accesa, motivo per cui Taylor e sua figlia potrebbero pensare di aprire una nuova azienda di moda tutta loro, lasciando quindi la Forrester per sempre. Le due donne potrebbero essere sostenute da Bill e anche da Thomas. Insomma, si prospetteranno delle puntate al cardiopalma, preparatevi!