Loretta Goggi: quale malattia l’aveva colpita dopo la scomparsa del marito

Sveliamo oggi qual è stata la malattia che ha colpito Loretta Goggi dopo la scomparsa del marito, la cui perdita ha rattristato moltissimo i fan. I due erano uno spettacolo per gli occhi, in quanto erano una coppia molto affiatata.

Sin dagli anni 60, il mondo dello spettacolo ha dato un caloroso benvenuto a Loretta Goggi, la cui verve ha conquistato tutti quanti, dagli addetti ai lavori, al suo grande e fedele pubblico. Ha fatto un po’ di tutto nel corso della sua carriera lavorativa.

È stata una cantante, un’attrice, un’imitatrice, una conduttrice radiofonica e televisiva, una scrittrice e una doppiatrice. Insomma, una di quelle artiste che non si vedono più tutti i giorni, come per esempio la mitica Raffaella Carrà.

Eppure, nonostante nel lavoro abbia fatto faville, nel contesto privato, dopo la scomparsa del marito, la Goggi era stata colpita da una devastante malattia. Ecco di cosa parliamo e soprattutto come ha fatto a uscirne.

Loretta Goggi e il ritiro dalle scene

Loretta Goggi ha lavorato nel mondo della televisione fino a pochi mesi fa, quando in maniera del tutto inaspettata ha informato il suo grande pubblico che dopo 13 anni di onorato servizio, avrebbe lasciato Tale e Quale Show. Nonostante il cuore dei suoi fan si sia spezzato dopo questo annuncio, anche perché i telespettatori amavano vederla nel ruolo di giudice al fianco di Carlo Conti, Loretta ormai aveva deciso.

Come ha rivelato lei stessa, la showgirl ha deciso di dedicarsi alla sua famiglia, andando ufficialmente in pensione. È nato il suo primo pronipote e la Goggi ha voglia semplicemente di dedicarsi a lui e alla sua famiglia con i quali ha un forte legame. D’altronde tutti quanti, dopo una lunga carriera lavorativa, hanno diritto a concedersi il meritato riposo, non credete?

La scomparsa del marito

Loretta Goggi non ha passato dei momenti molto felici dopo la morte del marito e suo unico grande amore, Gianni Brezza avvenuta nel 2011, con il quale stava insieme fin dagli anni 70. Dopo soli tre anni di matrimonio, purtroppo il noto coreografo è venuto a mancare, gettando sua moglie nello sconforto più totale.

Dopo una vita assieme non è facile digerire la perdita e la mancanza, per questo motivo, la Goggi cadde in una forte depressione seguiti da problemi gravi alla tiroide che le impedirono di uscire di casa per diversi mesi. Loretta riuscì a stare meglio grazie alla sorella che non solo la fece curare da un bravo endocrinologo ma la portò con se dalla figlia Costanza in Argentina, facendole così cambiare aria. Il dolore per la perdita del suo Gianni probabilmente non passerà mai, ma siamo sicuri che ci penserà il suo pronipote a ridarle quella gioia che soltanto i bambini possono rilasciare.