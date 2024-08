Stefano Remigi: chi è e cosa fa nella vita il figlio di Memo

Ecco chi è e cosa fa Stefano Remigi, il figlio di Memo, il noto cantante, compositore e conduttore che ha iniziato a esibirsi fin dagli anni 60. Sveliamo cosa accomuna padre e figlio, sempre molto affiatati.

Ci sono artisti del mondo dello spettacolo che segnano la storia del piccolo schermo con le loro performance lunghe decenni. Il bello di chi li segue da sempre è vederne l’evoluzione che avviene nel corso degli anni, dal modo di vestire, al taglio di capelli e perfino allo stile musicale.

D’altronde per avere successo, bisogna essere versatili, solo così, il proprio nome potrà rimanere immortale nel cuore delle varie generazioni. Per farvi un esempio, Orietta Berti ha saputo cavalcare l’onda, in quanto è conosciutissima non solo per le sue celebri canzoni passate ma anche per i vari featuring attuali.

Memo Remigi ha fatto più o meno la stessa cosa, in quanto è famoso per le sue canzoni e anche per i suoi lavori in televisione. Se del noto cantante sappiamo molte cose, non possiamo dire lo stesso del figlio Stefano, ecco chi è e cosa fa nella vita.

Memo Remigi e la sua vita lavorativa e privata

Memo Remigi è stato ed è ancora un grande artista, le cui esibizioni resteranno impresse per sempre nel panorama della musica italiana, tant’è che ancora oggi continua a esibirsi pubblicamente come possiamo vedere sui social. Oltre a questo nel corso della sua vita lavorativa ha svolto diversi compiti fino ad arrivare alla partecipazione del programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Qui la caduta di stile avuta nei confronti della collega Jessica Morlacchi la conosciamo tutti ed è inutile quindi dilungarci oltre.

Diciamo che Remigi ha vissuto degli alti e bassi sia nella carriera lavorativa dopo il suo allontanamento dalla Rai, sia per quanto riguarda la sua vita privata. Il noto cantante è stato sposato dal 1966 al 2021 con la “sua” Lucia, dalla quale ha avuto il suo unico figlio, Stefano. Purtroppo la donna è morta, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi cari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Comoshapira (@memo.remigi)

Conosciamo meglio Stefano Remigi

Dall’amore di Memo e Lucia, nacque Stefano Remigi, la cui vita è praticamente top-secret, in quanto l’uomo è molto riservato. Sappiamo che è nato nel 1969, ha tentato in passato di seguire la strada del padre come musicista, collaborando anche con lo stesso, finché non ha deciso di intraprendere la strada della regia, dove pare abbia trovato finalmente il suo centro.

Stefano ha 4 figli, i primi due avuti da una precedente relazione e gli ultimi due con l’attrice Francesca Cavallin, dalla quale divorziò nel 2017. Nonostante tutto, i due ex coniugi hanno mantenuto un rapporto civile e armonioso per il bene dei loro figli.