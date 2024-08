Laura Torrisi parla della sua malattia: “Non si guarisce” | Come sta oggi l’attrice

Laura Torrisi ha parlato della malattia che l’affligge da molto tempo dalla quale purtroppo non si guarisce. Ecco come sta oggi e che cosa ha rivelato in merito a quella patologia molto spesso sottovalutata dagli altri.

I vip hanno un potere enorme nelle loro mani in quanto con la loro voce possono trasmettere molti messaggi a un vasto pubblico e grazie a loro, il pensiero collettivo potrebbe subire un notevole cambiamento. Ovviamente ci soffermiamo sulle varie rivelazioni positive, quelle che hanno smosso qualcosa nel sociale.

Ci sono alcune patologie per esempio quasi considerate tabù, per le quali i malati dovrebbero (non si sa per quale motivo) vergognarsi, secondo buona parte dell’opinione pubblica. In realtà non è così, nessuno è difettoso, semplicemente le cose capitano e raramente c’è una spiegazione valida.

Per questo oggi vogliamo riportare l’esempio e la tenacia di Laura Torrisi, la cui testimonianza in merito alla malattia che l’affligge da tempo, possa essere di monito anche agli altri e soprattutto possa aiutare chi ne soffre a sentirsi un po’ meno soli.

Laura Torrisi e la sua carriera nel mondo dello spettacolo

Laura Torrisi ha iniziato a farsi conoscere nel mondo dello spettacolo alla fine degli anni 90, classificandosi tra le finaliste di Miss Italia, grazie a quella bellezza che non l’ha mai abbandonata nel tempo. In seguito, dopo aver partecipato al Grande Fratello, ha iniziato a recitare in diversi film e serie tv, ma sicuramente è stata la sua partecipazione alla pellicola di Leonardo Pieraccioni, Una moglie bellissima, ad averle portato fortuna. Sia in campo lavorativo che in quello amoroso, visto che è proprio grazie a quel set che i due si innamorarono al primo sguardo.

Diventati in seguito genitori della deliziosa Martina, purtroppo come succede a molti, nel 2014 i due misero fine alla loro relazione, mantenendo comunque un rapporto civile e armonioso per il bene della loro primogenita. Ed è proprio grazie a questo modo di pensare che oggi la ragazza vive in maniera spensierata come possiamo vedere su social, amando intensamente sia la sua mamma che il suo papà.

Laura e quella terribile malattia

Laura Torrisi, come dicevamo in apertura, soffre purtroppo da diversi anni di una terribile malattia dalla quale purtroppo ad oggi non c’è cura, stiamo parlando dell’endometriosi. Questa patologia invalidante oltre a essere molto dolorosa rende anche molto difficoltosa la possibilità per le donne di diventare madri. Recentemente la bella Guenda Goria, una delle testimoni pubbliche più incisive in merito a questa patologia, dopo tanti anni e sforzi è riuscita a rimanere incinta, partorendo da poco il piccolo Noah.

La Torrisi anch’essa ha sempre parlato dell’endometriosi fin da quando stava insieme a Leonardo Pieraccioni. Come ha rivelato lei stessa: “Dall’endometriosi non si guarisce”, attualmente però pare stare un po’ meglio, in quanto l’ex gieffina continua a sottoporsi alle cure del personale medico che la segue da anni. I racconti di donne celebri come Laura, Guenda, Giorgia Soleri e molte altre, vogliono far capire a chi ne è affetto di non sentirsi sole e soprattutto ad avere sempre un pizzico di speranza verso il futuro.