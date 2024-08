Sai che Paola Cortellesi è felicemente sposata da anni? Chi è suo marito: è famosissimo

In quanti di voi sapevano che Paola Cortellesi, nonostante sia sempre molto riservata è sposata felicemente da anni? Il marito è famosissimo e ultimamente l’avete visto un po’ tutti se avete seguito la sua carriera lavorativa.

Paola Cortellesi non ha bisogno di presentazioni in quanto è sulla cresta dell’onda da anni grazie alla sua bravura e al suo talento. A prescindere che venga scritturata a teatro, in televisione o al cinema in veste di attrice o che lavori come sceneggiatrice, regista o comica, il risultato non cambia.

Il successo con lei è garantito, in quanto la Cortellesi può dire di aver trovato il suo posto nel mondo. Di recente il suo nome è stato spesso nominato dopo la sua interpretazione epica nel film, C’è ancora domani, grazie al quale ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti non soltanto in veste di attrice ma anche come esordio alla regia.

Nonostante la sua carriera lavorativa sia praticamente sulla bocca di tutti, non possiamo dire la stessa cosa della sua vita privata, per la quale è molto gelosa. Per quello in molti non sapevano che la nota attrice è felicemente sposata con un famosissimo del mondo del cinema italiano. Ecco chi è suo marito.

Gli amori di Paola Cortellesi

Paola Cortellesi prima di trovare il suo baricentro con suo marito, di cui vi parleremo a breve ha avuto due grandi amori, il primo fu Valerio Mastandrea e il secondo Rocco Tanica. Paola ha mantenuto con entrambi un rapporto di amicizia anche dopo la fine della loro relazione ed entrambi spendono parole molto belle sul suo conto.

Con Valerio continuano a recitare anche insieme, li abbiamo visti entrambi nel film, C’è ancora domani e la loro sintonia è tangibile, anche se hanno dovuto interpretare ruoli parecchio difficili, lo stesso attore ha rivelato di aver fatto fatica a interpretare il ruolo del marito violento.

Paola e il marito Riccardo Milani

Paola Cortellesi dopo due grandi amori senza happy ending ha finalmente trovato la metà della mela in suo marito Riccardo Milani, noto regista e sceneggiatore italiano che ha collaborato diverse volte con sua moglie. I due si sono sposati nel 2011 dopo nove anni di fidanzamento e dal loro amore è nata la loro primogenita, Laura, nata nel 2013.

Paola e Riccardo sono una coppia molto affiatata, sul set si punzecchiano spesso, sembrano Raimondo e Sandra, ha rivelato Milani, mentre nel contesto familiare è tutta un’altra storia: “Litighiamo nella dose legale minima insita nel matrimonio. Lui è impetuoso, però è il mio primo fan. Mi offre sicurezza…”, ha rivelato la nota attrice.