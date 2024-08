Sabrina Salerno: chi è suo marito Enrico Monti e cosa fa nella vita | È lontano dal mondo della tv

Voi lo sapete chi sono Sabrina Salerno ed Enrico Monti? Sono rispettivamente moglie e marito, se di lei sappiamo molte cose, di lui un po’ meno, per questo oggi vogliamo svelarvi chi è e cosa fa nella vita.

Sabrina Salerno non ha bisogno certo di grandi presentazioni in quanto è una cantante, attrice e showgirl diventata famosa negli anni 80, quando fu scoperta da Claudio Cecchetto. Di lei sicuramente oltre le doti lavorative, i fan amano anche molto la sua bellezza e le sue forme prorompenti.

La nota showgirl dopo un periodo di auge, si è ritirata per qualche tempo dal mondo dello spettacolo, tornando anni dopo grazie anche all’avvento dei social. Oltre a vari post e video che pubblica quotidianamente, Sabrina è tornata anche in televisione partecipando a diversi programmi per mamma Rai.

Se della Salerno più o meno a livello lavorativo conosciamo tutto, in quanti conoscono cosa fa suo marito, Enrico Monti? Essendo molto riservato e lontano dalla televisione, non si hanno molte informazioni su di lui.

Sabrina Salerno e l’amore dei suoi fan

Sabrina Salerno non fa faville soltanto in televisione ma anche sui social, dove mostra spesso le sue curve perfette. I follower quelli di sempre e anche le nuove generazioni ammirano la sua bellezza e il fatto che per lei il tempo pare veramente essersi fermato. C’è da dire che la cantante oltre a seguire un regime alimentare equilibrato, pratica anche molto sport che le permette di apparire come “una ragazzina” pur avendo 56 anni.

Uno dei recenti post social nel quale si vede la Salerno in costume da bagno, i suoi fan hanno iniziato a lasciargli messaggi di ammirazione, come per esempio: “Divina, così ci fai svenire” e “Le ventenni si stanno cancellando da Instagram per colpa tua” e in effetti, come dargli torto?

Sabrina e il marito Enrico Monti

Sabrina Salerno e il marito Enrico Monti sono sposati dal 2006 ma stanno insieme dal 1993, praticamente da sempre, in quanto dopo il loro colpo di fulmine non si sono più lasciati. Dal loro amore è nato il loro primogenito, Luca Maria, il quale è la felicità di sua mamma. Infatti in una passata intervista, Sabrina ha rivelato: “ho degli attimi di grande follia e scoramento, dove vedo solo buio, e devo dire che grazie a lui (il marito, ndr) e grazie a mio figlio, che è la mia luce…”.

Se di Sabrina sappiamo molto, di suo marito Enrico molto meno, in quanto è un uomo molto riservato ed è lontano dal mondo televisivo, essendo lui un imprenditore nel settore tessile. Gestisce infatti l’azienda di famiglia considerata una delle colonne portanti di questo settore. Sabrina ama molto suo marito e su di lui spende sempre parole molto dolci: “Io stimo mio marito in una maniera incredibile, perché per me è un uomo pazzesco, un uomo che ha un’anima, un’eleganza…”. Che dire, sono una delle “coppie più belle del mondo”.