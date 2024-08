Nina Soldano: chi è il marito amatissimo e cosa fa nella vita | Si sono sposati a New York

Voi lo sapete chi è il marito amatissimo di Nina Soldano e cosa fa nella vita? È sicuramente distante anni luce dal lavoro della moglie, conosciamolo meglio insieme.

Nina Soldano è una delle attrici più amate e seguite, del mondo dello spettacolo italiano. In molti la conosceranno principalmente per il suo ruolo in, Un posto al sole, dove recita dal 2003, ma in realtà se guardate il suo curriculum, vanta esperienze sia televisive che al cinema di notevole spessore.

Ha collaborato anche al fianco di grandi colleghi come per esempio Renzo Arbore, Raimondo e Sandra, Nino D’Angelo e così via. Con il suo personaggio iconico però, ha conquistato il suo grande pubblico, il quale ama vederla nella soap opera italiana vestire i panni di Marina Giordano.

Ovviamente in Nina non c’è soltanto lavoro, in quanto la sua vita privata è altrettanto interessante. In quanti di voi conoscono l’amatissimo marito dell’attrice? I due si sono sposati a New York e non potrebbero essere più diversi nel contesto lavorativo.

La confessione di Nina Soldano

Se da una parte la grande Nina Soldano ama molto la sua vita, in quanto si sente molto appagata sia a livello lavorativo che amoroso, c’è una sfera che le ha causato molta sofferenza, cioè quella della maternità. Qualche mese fa, per la prima volta, ha rivelato apertamente a Storie di donne al bivio di Monica Setta, di aver perso un bimbo.

Ecco quali sono state le sue commoventi parole: “quando ero a Indietro Tutta con Renzo Arbore, giovanissima e agli esordi, ero incinta. Persi il mio bimbo spontaneamente e poi non sono più rimasta incinta…”. Fortunatamente come ha poi rivelato: “Per anni avevo quasi rimosso il desiderio di maternità che è rinato con l’amore. Ma ormai era tardi e comunque il sentimento per mio marito è fortissimo e mi ripaga di tutti i rimpianti…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Soldano (@nina_soldano)

Il marito di Nina

Come avrete capito, Nina Soldano e suo marito, Teo Bordagni sono molto innamorati. Si sono conosciuti grazie ai social e dopo essersi incontrati per la prima volta “face to face”, nonostante gli anni di età che li separano, quasi 13, i due non si sono più lasciati. Bordagni è un ingegnere e nonostante le critiche subite per il fatto di essere più giovane dell’attrice, ha fatto spallucce verso quei commenti che lo definivano come il “suo toy boy”, dimostrando a tutti quando l’età alla fine fosse soltanto un numero.

Quando c’è l’amore in una coppia, tutto il resto diventa relativo. Nina e Teo si sono sposati a New York nel 2016 e come si mostrano spesso sui social, non potrebbero essere più in sintonia e innamorati di così.