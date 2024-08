Svelato il cachet di Stefano De Martino: la cifra è impressionante | Rai punta tutto su di lui

La cifra svelata per quanto riguarda l’ingaggio di Stefano De Martino in Rai vi lascerà senza parole, in quanto si è capito benissimo quanto l’emittente statale punti tutto su di lui.

Stefano De Martino ha subito un’evoluzione lavorativa molto profonda in quanto è passato dall’essere un ballerino di talento scoperto grazie a Maria De Filippi ad Amici, fino al presente in cui ha appeso le scarpette al chiodo per indossare lo smoking e diventare un conduttore molto amato.

Pare proprio che l’ex marito di Belen Rodriguez abbia trovato il suo posto nel mondo, se come ballerino era una potenza, come conduttore è ancora più formidabile. È entrato nel cuore del suo grande pubblico e ha dimostrato di saperci fare.

Per questo non stupisce il fatto che il suo cachet abbia una cifra così tanto impressionante. La Rai punta tutto su di lui, l’avevamo capito dopo aver visto il suo nome nel suo palinsesto.

Le aspettative della Rai su Stefano De Martino

Stefano De Martino, in attesa di tornare in Rai il 2 settembre alla conduzione di Affari tuoi, al posto del grande Amadeus, si è goduto un po’ di relax in Sardegna insieme alla sorella Adelaide, da poco diventata mamma. D’altronde il conduttore dovrà sfruttare ogni singolo giorno per “ricaricare le pile”, perché sono alte le aspettative nei suoi confronti. D’altronde non sarà facile rimpiazzare il grande Ama, la cui impronta vive ancora nel cuore dei telespettatori.

Per questo Stefano lo sa che dovrà affrontare quella percentuale di spettatori che gli vorrà dare una possibilità visti anche i magnifici risultati dei suoi lavori precedenti e quelli che ci impiegheranno un po’ (o forse mai) a digerire il cambiamento. A ogni modo, critiche a parte, l’ex ballerino di Amici ha dimostrato in più di un’occasione di poter brillare anche lui insieme ai grandi dello spettacolo.

“Il più corteggiato alla presentazione dei Palinsesti Rai era Stefano De Martino, lo testimoniano anche gli 8 milioni di euro di nuovo ingaggio. L’anno scorso il suo ufficio stampa pregava per un’intervista, oggi rifiuta sdegnato qualsiasi approccio”. (La Stampa) — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 25, 2024

Un cachet stratosferico

Con un post su X (ex Twitter), Giuseppe Candela ha riportato quello che dovrebbe essere il cachet di Stefano De Martino in Rai, secondo La Stampa: “Il più corteggiato alla presentazione dei Palinsesti Rai era Stefano De Martino, lo testimoniano anche gli 8 milioni di euro di nuovo ingaggio…”. Ovviamente nessuno ha mai confermato questa cifra, quindi non c’è nessuna certezza che questo sia realmente il compenso del noto conduttore.

A prescindere da tutto, se mamma Rai ci crede, forse anche il pubblico dovrebbe dargli un briciolo di fiducia e dargli quella possibilità che tutti si meritano. D’altronde lo share parlerà per lui, non ci resta quindi che attendere le prossime settimane.