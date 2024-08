Federica Moro: com’è oggi l’icona di bellezza degli anni ’90 ed ex Miss Italia

Ecco com’è diventata oggi Federica Moro, la ex Miss Italia che con la sua bellezza ha conquistato tutti. È stata un’icona negli anni 90 e sono in molti che si sono chiesti come sia diventata oggi.

In ogni epoca ci sono dei volti noti che lasciano la loro impronta e verranno ricordati per sempre per il loro contributo al mondo dello spettacolo. Potremmo farvi decine e decine di esempi in questo contesto, per esempio Raffaella Carrà, Mina e così via.

Negli anni 90 c’era un nome molto gettonato e presente sul piccolo e grande schermo, stiamo parlando di Federica Moro, la cui bellezza ha conquistato tutti. In quello sguardo ci si perdeva, era questa una delle frasi che più si sentiva dire, quando ancora i social non esistevano.

Per questo sono molti i suoi fan che si sono chiesti che fine abbia fatto la bella Federica oggi e che cosa sta facendo. L’ex Miss Italia sarà rimasta sempre bellissima come agli esordi?

Federica Moro: la vita

Federica Moro, classe 1965 è un’attrice ed ex modella la quale ottenne notorietà dopo aver vinto il titolo di Miss Italia nel 1982. Da quel momento le cose partirono a grande velocità per lei, in quanto iniziò a lavorare in televisione in diversi programmi televisivi, per non parlare di film e fiction.

Tra le sue varie interpretazioni, come dimenticare quella nel film, Segni particolari: bellissimo al fianco di Adriano Celentano? Il suo: “Michela è bella, Michela è brava” era la frase più gettonata di quegli anni. Sono molteplici le esperienze avute dalla nota attrice, poi a un certo punto ha iniziato a diradare la sua presenza in televisione fino a pochissime apparizione sporadiche. Dove sarà finita?

Federica Moro: com’è oggi

Federica Moro, la bellissima ex Miss Italia nonché icona degli anni 90, ha deciso di ritirarsi da anni dal mondo della televisione, in quanto la vediamo raramente tornare. In compenso è molto attiva sui social, con una schiera di fan che non l’ha mai abbandonata. Nonostante gli anni siano passati, come potrete notare, Federica, è sempre bellissima come gli esordi.

In merito al suo ritiro ha rivelato: “È un insieme di cose probabilmente…La luce dei riflettori si è un pochino affievolita…Forse un po’ perché certe proposte non mi piacevano più…”. Carriera lavorativa a parte, la Moro oggi si gode la sua famiglia, soprattutto suo marito con il quale appare sempre super innamorata e inoltre l’arte e il design sua nuova passione.