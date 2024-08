Claudio Lippi è malato? Come stanno davvero le cose e perché c’è preoccupazione

Sono molti i fan che si sono chiesti se realmente Claudio Lippi sia malato o meno, intorno a lui echeggia un velo di preoccupazione. Ecco che cosa sta succedendo realmente nella vita del noto conduttore.

Claudio Lippi è il noto conduttore, produttore e cantante italiano di 79 anni, la cui fama iniziò a partire dagli anni 60. Qualche decennio dopo divenne il re dei quiz, conducendo diversi programmi sia in Rai che Mediaset.

Ha lavorato fino a qualche anno fa, fino a quando non fu allontanato dalla Rai per delle dichiarazioni che hanno lasciato il pubblico senza parole. Dopo quel momento di cose ne furono dette molte e da allora Claudio in televisione non l’abbiamo più visto.

A prescindere dalla sua carriera lavorativa, sono in molti che si sono chiesti come stia realmente il conduttore, parlando nuovamente di quei problemi di salute che lo attanagliarono diversi anni fa. Come sta adesso Lippi?

Claudio Lippi e i problemi in Rai

Di recente si è tornato a parlare di Claudio Lippi, il quale spera di poter essere reintegrato in Rai, dopo quelle sue dichiarazioni che hanno diviso l’opinione pubblica su diverse tematiche. In merito a questo, Lippi ha rivelato: “Sto ancora aspettando di essere reintegrato dopo essere stato escluso dall’azienda dopo anni di onorato servizio per una decisione che non ha previsto un confronto democratico con la mia versione di una intervista mai rilasciata…”.

Naturalmente il dibattito è ancora in corso e probabilmente lo rimarrà ancora per molto da come possiamo capire dalle sue recenti dichiarazioni: “Temo che ormai sia tardi perché lei mi proponga un contratto come ha fatto per Insegno, Giletti, De Martino, Chiambretti. Ma io ho un’ottima memoria…”.

I problemi di salute del conduttore

A prescindere dalla situazione lavorativa, la quale andrà discussa tra Claudio Lippi e i vertici della Rai, i fan sono molto preoccupati per lui, per via di quei problemi di salute avuti in passato. Era il 2016 quando gli furono inseriti tre bypass cardiaci, gettando il suo grande pubblico nello shock più totale. Fortunatamente l’operazione andò bene e tutto si risolse perfettamente.

Adesso pare stare meglio infatti, motivo per cui si gode la sua famiglia e le sue figlie. A prescindere da tutto quello che è successo in questi ultimi anni, in passato Lippi ha sempre ricoperto il suo ruolo da conduttore in maniera impeccabile. Se lo rivedremo nuovamente sul piccolo schermo? È difficile dirlo.