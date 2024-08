Andrea Delogu e il suo grande amore: “Dopo il calvario é rinata”

Andrea Delogu ha parlato del calvario affrontato e della rinascita. Lei e il suo grande amore sono la cosa più bella che vedrete oggi, in quanto ci vuole un po’ il lieto fine in questo strano mondo.

È la nota attrice, conduttrice televisiva e radiofonica la quale ci tiene compagnia con la sua bellezza, simpatia e professionalità ormai da molti anni. Basta leggere la sua biografia per vedere quanto la sua esperienza tocchi svariati campi, stiamo parlando di Andrea Delogu.

L’abbiamo vista sul piccolo e sul grande schermo, l’abbiamo sentita in radio e vista in teatro e nei primi anni del Duemila ha anche cantato diversi singoli, che hanno elettrizzato i fan. Se la Delogu fa faville per quello che concerne la sua sfera lavorativa, ha subito invece diversi alti e bassi per quanto riguarda la sua sfera sentimentale.

Di recente la conduttrice ha parlato di quello che ha subito il suo grande amore, ma adesso finalmente la rivediamo sorridere, in quanto il peggio è finalmente passato. Vi riportiamo le sue parole che hanno fatto commuovere i fan.

Le parole di Andrea Delogu

Andrea Delogu, sui social ha affrontato una tematica molto delicata che chiunque abbia un profilo social può capire, cioè quella degli hater. Soprattutto i vip, pare che debbano pagare il fatto che loro siano riusciti a fare il salto di qualità rispetto ad altri, sopportando così commenti cattivi dalla mattina alla sera. C’è chi ci soffre di più chi di meno, chi risponde e chi li ignora, però alla fine tutti quanti rimangono feriti da quei portatori di odio.

Proprio per questo motivo, Andrea ha voluto rispondere a una di essi, ecco quali sono state le sue parole: “Signora Angela, a me spiace che dentro abbia tutta questa rabbia e dolore, ma mi creda, io non c’entro, non sono responsabile della sua infelicità…”. Ed è questo che gli hater dovrebbero capire, né i vip né le persone “normali”, non sono responsabili dell’insoddisfazione e della frustrazione di questo strano gruppo di persone.

Andrea e il suo grande amore

Andrea Delogu non ha mai nascosto ai suoi fan il dolore che ha provato nel corso di questi anni, che sia quello che gli hanno dato gli hater o quello subito dopo il divorzio dal suo ex marito. Da diversi anni a questa parte, l’abbiamo rivista tornare a sorridere, grazie al suo nuovo fidanzato, Luigi Bruno, con il quale sta vivendo un’intensa storia d’amore.

Ma non è soltanto Luigi il suo grande amore, in quanto Andrea ama immensamente la sua cagnolina, Spilla, la quale non è stata bene per un po’ di mesi: “Ha 13 anni e all’improvviso è stata male, l’ho curata con delle medicine e da lì in poi il calvario…”, fortunatamente dopo aver trovato la quadra sanitaria corretta: “Nel giro di 20 giorni è rinata, ingrassata, è vispa, gioca e aspetta d’uscire per pi**iare tutto il quartiere…”. Fortunatamente sia Spilla che Andrea stanno bene e insieme si godono il loro “happy ending”, quella felicità che soltanto chi ha un cane può capirlo.