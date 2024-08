Raffaella Mennoia: chi è fidanzato del braccio destro di Maria De Filippi

Voi lo sapete chi è il fidanzato del braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia? Sono in molti a esserselo chiesto anche perché a oggi si fa ancora molta confusione in merito. Sveliamo quindi l’arcano.

In un famoso film con protagonisti Sylvester Stallone e Kurt Russell, Tango & Cash, c’è una battuta epica che resterà per sempre negli annali dove, il villain della storia si lamentava del fatto che i due protagonisti fossero sempre presenti sui giornali, con queste parole: “Se non è Cash è Tango, so non è Tango è Cash”.

Se dovessimo adattarla al nostro contesto, potremmo dire tranquillamente: “Se non è Maria è Raffaella, se non è Raffaella è Maria”. La De Filippi e la Mennoia infatti, sono sempre presenti e quest’ultima in quanto braccio destro della Queen, svolge le mansioni come se fosse la vedova di Costanzo a farle, in quanto le due donne sono in simbiosi non solo a livello lavorativo ma anche a livello di amicizia, si capiscono entrambe “al volo”.

Quando Maria De Filippi ha bisogno, Raffaella Mennoia c’è sempre, l’abbiamo vista anche al funerale di Maurizio in prima fila. Per questo sono in molti a essere curiosi su chi sia questa professionista del mondo televisivo e soprattutto su chi sia il suo fidanzato. Qualcuno ancora commette un errore clamoroso, per questo c’è bisogno di fare chiarezza.

Il successo di Raffaella Mennoia

Raffaella Mennoia è l’autrice nonché braccio destro di Maria De Filippi e dei suoi vari programmi che ci fanno compagnia sulle reti Mediaset, ormai da anni. Raffaella ha dimostrato a tutti che con l’impegno e la giusta motivazione si possono ottenere grandi risultati. Ha iniziato come postina di C’è posta per te e in seguito grazie alla sua audacia, si fece notare praticamente subito tra il pubblico di Uomini e Donne e fu così che soltanto 23enne, iniziò a muovere i primi passi dietro le quinte.

Una volta dimostrato tutto il suo valore, trovò finalmente il suo posto al fianco di Maria nei suoi vari programmi, in veste di autrice. Infatti la Mennoia, gestisce il casting di Uomini e Donne ed è autrice anche di Temptation Island. Inoltre è stata anche attrice, in quanto l’abbiamo vista in fiction quali Carabinieri, Distretto di polizia e Grandi Domani.

Il fidanzato di Raffaella

Raffaella Mennoia dunque non ha una vita esilarante soltanto a livello lavorativo ma anche a livello sentimentale, in quanto da diversi anni ha trovato l’amore con il campione di arti marziali miste Alessio Sakara, conduttore anche di Tu Si Que Vales. I due hanno un bellissimo cane di nome Saki che molto spesso va in studio a fare compagnia a Maria, la quale lo adora.

L’errore di cui parlavamo in precedenza è quella che alcuni fan non molto informati, continuano a pensare che Raffaella stia insieme al suo ex fidanzato, Jack Vanore, conosciuto proprio sul set di Uomini e Donne. I due, nonostante la rottura sono rimasti in ottimi rapporti.