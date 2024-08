Max Pezzali: come sta oggi il cantante dopo la malattia

Ecco come sta oggi Max Pezzali dopo la malattia che ha colpito lui e la sua famiglia, sono stati anni molto bui per tutti e non è facile parlare di quel periodo ancora molto doloroso.

Non ha bisogno di presentazioni Max Pezzali, il quale con la sua voce e le sue canzoni ha segnato le vite di moltissime generazioni. Tutti quanti noi abbiamo una colonna sonora di vita grazie a uno dei suoi brani, in quanto i suoi testi sono pura poesia e basta sentirli una volta per restare affascinati dal mondo in cui il cantante ti porta.

Prima frontman degli 883, poi cantante solista, Max resterà per sempre una leggenda della cultura pop del nostro Paese. Ancora oggi, riesce a riempire gli stadi dove nel giro di poche ore le messe in vendita sono già sold-out.

Che dire, c’è chi si chiede come mai il pubblico non canti le sue canzoni e chi invece non deve dire nulla, basta la sua presenza per far accendere qualcosa in ognuno dei presenti. Max è tutto questo e molto di più ed è proprio per tutta la stima che raccoglie che i fan vogliono saperne di più sulla malattia che ha colpito lui e la sua famiglia.

Una malattia di cui si conosce ancora poco

In realtà sono due le malattie che hanno segnato Max Pezzali nel corso della sua vita. Iniziamo con quello che successe al suo primogenito quando era ancora un bambino. Il figlio del cantante infatti, è stato malato per diversi anni della sindrome di Kawasaki.

Questa malattia subdola è ancora ignota e colpisce i bambini di età compresa tra un anno e otto. Nonostante tutta la sofferenza subito sia dal figlio che da Max stesso e da quella che all’ora era sua moglie, Martina Marinuci, fortunatamente oggi, Hilo sta bene ed è tornato a vivere come un ragazzo della sua età.

I problemi di Max Pezzali

Tante cose sono cambiate nella vita di Max Pezzali che l’hanno reso quello che conosciamo oggi. Quando il figlio si ammalò, il cantante e la moglie subirono una forte crisi, mai rivelata in realtà e nonostante i vari rumors che circolarono in quegli anni, nonostante il divorzio da Martina Marinuci, i due sono rimasti in buoni rapporti, soprattutto per amore verso Hilo.

In seguito, Max incontrò quella che sarebbe diventata la sua attuale seconda moglie, cioè Debora Pelamatti, con la quale convolò a nozze nel 2019. In mezzo a tutta questa felicità ritrovata, Pezzali ha dovuto fare i conti anche con dei problemi alla testa del femore per una postura errata in tutti gli anni in cui è stato in sella alla sua moto. Fortunatamente quindi, nulla di grave, semplicemente il cantante dovrà sottoporsi a sedute di fisioterapia, unite a cicli di antinfiammatori. Come abbiamo potuto vedere dal suo ultimo concerto, la forza scorre potente nel cantante, per parafrasare Star Wars.