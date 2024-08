Adriano Celentano: perchè era stato ricoverato e come sono le sue condizioni oggi

Ecco come sta oggi Adriano Celentano dopo il ricovero subito qualche anno fa. I fan amano l’artista per questo sono sempre molto attenti alle sue condizioni di salute.

Adriano Celentano non ha assolutamente bisogno di presentazioni, in quanto il suo genio innato per ogni aspetto del mondo dello spettacolo ha influenzato di molto il nostro presente. Il Molleggiato è un fenomeno a cantare, a recitare e anche a condurre, insomma uno showman a 360°.

Fin dal suo esordio, Andriano ha dato uno scossone alla musica e al cinema, portando un genere nuovo nel cuore dei fan. Per questo il cantante è molto amato e ancora oggi i suoi brani cult li conoscono tutti e ogni volta che un suo film viene trasmesso sul piccolo schermo, sono molti quelli che amano fare un viaggio nel viale dei ricordi in sua compagnia.

Purtroppo gli anni passano per tutti e anche il nostro Adriano oggi ha raggiunto la veneranda età di 86 anni. In passato fu ricoverato, per questo i fan sono interessati e attenti alla sua salute, ecco come sta oggi.

Adriano Celentano e sua nipote Alessandra

Adriano Celentano è sposato dal 1964 con Claudia Mori suo amore storico, con la quale ebbe tre figli, Rosalinda, Rosita e Giacomo. Inoltre, per chi non lo sapesse, Adriano ha una nipote che conosciamo praticamente tutti, in quanto è una delle prof più temute e al contempo stesso amata di Amici, stiamo parlando di Alessandra Celentano. L’ex ballerina è un portento in quello che fa, alla fine buon sangue non mente, in quanto il successo e la determinazione sono una prerogativa di famiglia.

Il Molleggiato ha lavorato fino a qualche anno fa e da quando si è ritirato (almeno per il momento) a vita privata con la sua famiglia, non l’abbiamo più visto in televisione. È soltanto grazie alla nipote che nel 2022 abbiamo visto un suo scatto nel quale il mitico cantante appare insieme alla figlia e alla nipote e come hanno potuto vedere in molti, sta ancora “sul pezzo” come direbbe Gabriele Corsi.

La salute di Adriano

Come possiamo leggere da teleradiosciacca.it, Adriano Celentano nel 2023 fu ricoverato per un leggero malore respiratorio che l’ha costretto a subire i classici esami di routine. Fortunatamente, come riportò anche Il Corriere, fu un malessere passeggero e il cantante pare essere in perfetta salute.

Ovviamente nessuno ha confermato o smentito questa notizia, ma da quello che abbiamo potuto vedere nello scatto che vi abbiamo riportato, Adriano è ancora al 100%, non credete?