Angela Brambati e Angelo Sotgiu sono stati insieme? La verità sulla vita privata dei Ricchi e Poveri

Sono molti i fan che si sono chiesti se i membri dei Ricchi e Poveri, Angelo Sotgiu e Angela Brambati sono stati insieme nella realtà. Ecco svelata la verità che molti ignorano su loro due.

I Ricchi e Poveri sono uno dei gruppi più amati del panorama della musica italiana, il cui timbro resterà per sempre nel cuore dei fan. Almeno una canzone loro la conoscono tutti, anche le nuove generazioni, avendoli riscoperti negli ultimi anni.

I successi di questo gruppo sono intramontabili, in quanto il gruppo fa musica fin dagli anni 60. La formazione è cambiata diverse volte, adesso sono rimasti soltanto due dei membri originali, cioè Angelo Sotgiu e Angela Brambati.

Angelo e Angela, nonostante abbiano quasi 80 anni, hanno ancora una grinta e una voglia di vivere da fare invidia ai giovincelli di oggi. I due sono molto affiatati sul palco e in molti si sono chiesti se ci fosse del tenero tra di loro. Per questo oggi sveliamo se i membri dei Ricchi e Poveri sono stati insieme in passato.

Il grande ritorno dei Ricchi e Poveri

I Ricchi e Poveri fin da quando si sono formati negli anni 60, sono sempre stati una “botta di vita” pazzesca per il loro grande pubblico e per la musica italiana in generale. Di anni da quando cantavano i loro brani epici, Sarà perché ti amo, Se mi innamoro, Mamma Maria e così via, ne sono passati, eppure nessuno potrà mai dimenticarli.

Ultimamente il celebre gruppo è rimasto con soli due sue membri originari, Angelo Sotgiu e Angela Brambati, dopo la triste scomparsa di Franco Gatti. I due cantanti hanno ancora molto da dare e la loro grande forza sta nel fatto di essere in grado di adeguare il loro sound ai giorni nostri, per questo motivo anche la nuova generazione li ha scoperti e ha iniziato a seguirli. Come possiamo vedere dal loro profilo social, stanno portando avanti moltissimi progetti.

La breve storia d’amore di Angelo e Angela

In molti si sono chiesti se Angelo Sotgiu e Angela Brambati siano mai stati insieme da giovani, ecco svelato dunque il mistero che lega i membri dei Ricchi e Poveri. Ebbene sì! Angelo e Angela sono stati insieme per poco tempo da giovanissimi, 18 anni lui, 17 anni lei. La loro storia d’amore però si concluse abbastanza velocemente e nonostante una breve sofferenza iniziale, i due si resero conto di sentirsi più come fratello e sorella, per questo da quel momento rimasero sempre amici.

Sia Sotgiu che la Brambati voltarono pagina in seguito. Angelo si sposò con Nadia Cocconcelli, dalla quale ebbe due figli, Elena e Daniele. I due sono sempre super innamorati e proseguono insieme la loro vita da marito e moglie. Ad Angela purtroppo le cose andarono diversamente, in quanto si innamorò di quello che sarebbe diventato suo marito nonché padre di suo figlio Luca, Marcello Brocherel. Il loro matrimonio terminò quando la donna scoprì del suo tradimento insieme all’ex membro del gruppo, Marina Occhiena.