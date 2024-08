Giulia Facchinetti: chi è e cosa fa la figlia di Roby leader dei Pooh

Ecco chi è la figlia di Roby dei Pooh, Giulia Facchinetti, vediamo che cosa fa nella vita di tutti i giorni. I fan sono sempre molto interessati alla vita dei membri di uno dei gruppi italiani più amati di sempre.

I Pooh sono per l’Italia quello che I Beatles sono stati per l’Inghilterra. I generi saranno diversi, ma l’amore dei fan è il medesimo e soprattutto sono entrambi gruppi internazionali, in quanto sono riusciti a uscire dai confini della patria.

I brani di questo gruppo formatosi negli anni 60 resteranno per sempre nel panorama del mondo musicale italiano, in quanto hanno fatto la storia. Più poesie che semplici canzoni, i fan porteranno sempre nel cuore testi iconici quali Tanta voglia di lei, Piccola Katy, Dammi solo un minuto e moltissimi altri.

Oggi vogliamo parlarvi di una delle figlie di un membro storico del gruppo, cioè Roby Facchinetti. Conosciamo sua figlia Giulia, ecco cosa fa nella vita di tutti i giorni.

I figli di Roby Facchinetti

Oltre a Giulia Facchinetti, di cui vi parleremo a breve, Roby ha avuto altri 4 figli da relazioni differenti. Partiamo per ordine. Dalla sua prima moglie, Mirella Costa, sono nate Alessandra e Valentina. Seguite poi da Francesco, avuto dalla sua ex compagna, Rosaria Longoni. Infine dalla sua seconda moglie, Giovanna Lorenzi, sono nati Roberto e Giulia.

A parte Francesco che tutti quanti conosciamo, degli altri figli del leader dei Pooh sappiamo meno cose, essendo lontani dal mondo dello spettacolo. Di Alessandra sappiamo che è un’esperta di moda, la quale collabora con marchi molto prestigiosi, come per esempio Gucci e Pinko. Valentina ha reso nonno Roby di Andrea Francesco, mentre di Roberto sappiamo che ha creato un rapporto molto forte con Francesco, il quale lo considera il suo “mentore”. E Giulia?

Chi è Giulia Facchinetti

Roby Facchinetti è uno dei membri dei Pooh, storico gruppo musicale italiano che ha fatto cantare per decenni il pubblico italiano. L’uomo come dicevamo ha avuto 5 figli, tra questi c’è Giulia Facchinetti, con la quale è molto legato. La ragazza ha gli occhi inconfondibili della famiglia Facchinetti, azzurro mare nel quale ci si può perdersi se si fissano troppo.

Giulia gestisce insieme al marito Juri Ambrosioni, la palestra Wellness Boutique a Bergamo. Inoltre sono diventati genitori di Alessandro e Lorenzo. Come possiamo vedere dagli eventi che spesso Roby condivide, i suoi figli sono molto uniti e insieme formano proprio una bellissima famiglia allargata.