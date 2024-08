Francesco Oppini: chi è la sua nuova fidanzata e quando si sposano

Voi lo sapete chi è la nuova fidanzata di Francesco Oppini? Ecco quando dovrebbero sposarsi, i fan non stanno più nella pelle in quanto adorano vederli assieme sui social.

Francesco Oppini è il noto opinionista sportivo e imprenditore che da anni fa la spola da un canale all’altro sul piccolo schermo. Figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, a differenza dei suoi genitori, ama la riservatezza e non ha abbracciato il mondo dello spettacolo come lavoro principale.

Di Francesco abbiamo conosciuto diversi aspetti inediti della sua persona grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, la cui edizione è stata votata dai telespettatori come una delle più belle finora trasmesse e fu proprio in quel contesto che i follower di Oppini junior aumentarono notevolmente.

I suoi fan seguono tutto dell’opinionista, non solo la sua vita lavorativa e privata ma anche quella sentimentale. Per questo oggi vogliamo parlarvi della sua nuova fidanzata e rispondere a una delle domande che Francesco si sente fare più spesso, cioè: “Ma quando vi sposate?”.

Francesco Oppini e i suoi grandi amori

Francesco Oppini ha un seguito elevato, in quanto i fan amano la sua simpatia e semplicità. Dopo il divorzio dei suoi genitori ha sofferto particolarmente ma nonostante tutto ha sempre avuto un rapporto molto bello e profondo con loro. Nella sua vita sentimentale, Francesco ha avuto diversi amori; è stato insieme ad Alessia Fabiani per poco tempo poco dopo aver raggiunto la maggiore età.

In seguito si fidanzò con una ragazza di nome Luana, morta purtroppo in un violento incidente auto che segnò sia Oppini che la Parietti. Capita di sovente che nel giorno dell’anniversario della sua morte, Francesco le riservi un tenero pensiero. In seguito è stato legato a Francesca Gottardi, Cristina Tomasini e dal 2022 sta vivendo un’intensa storia d’amore con la sua attuale fidanzata, Francesca Viverit. Molti sui social li criticano per la loro differenza di età, ma i due fortunatamente fanno “spallucce” anche perché insieme sono deliziosi e proseguono a testa alta la loro love story.

Francesco e la decisione sulle nozze

Francesco Oppini non perde mai occasione per comunicare sui social quanto sia innamorato della “sua” Francesca Viverit, la ragazza è l’amore della sua vita da come ha dichiarato. Ama tutto di lei ed è molto orgoglioso, come possiamo leggere nella tenera dedica rilasciata alla ragazza nel giorno della sua laurea. Lontana dal mondo dello spettacolo, Francesca è laureata in Scienze dei servizi legali e ama molto il nuoto.

I due sono apparsi sempre molto in sintonia anche in queste ultime vacanze estive. In merito alle nozze però, Oppini junior è stato chiaro: “Prima dei 45 anni non ci penso alle nozze, per me prima viene un figlio…quando Francesca sarà incinta allora penseremo al resto”. Chissà quando la coppia renderà nonni Alba e Franco dunque?