Nuova fiamma per Tomaso Trussardi? Cosa fa oggi l’imprenditore dopo il divorzio dalla Hunziker

Veramente Tomaso Trussardi ha una nuova fiamma, dopo il divorzio da Michelle Hunziker? Cerchiamo di capire meglio di cosa stiamo parlando e soprattutto che cosa sta facendo il rampollo della holding.

Tomaso Trussardi lo conosciamo tutti in quanto non solo il suo cognome ha un potere elevato, ma è soprattutto per lui in quanto persona, che i fan lo ammirano e stimano. Il rampollo della casata di famiglia, ha subito notevoli alti e bassi nel corso della vita.

Se da una parte infatti, ha ricevuto molte soddisfazioni, lavorativamente parlando, dall’altra ha sofferto parecchio dopo la morte del padre e del fratello, avvenute per entrambi in un incidente automobilistico. È sempre stata una persona molto riservata, per questo motivo i fan vorrebbero saperne sempre di più.

Ed è sicuramente il lato gossip a interessare molto le riviste e i lettori, in quanto dopo la rottura di Tomaso dalla sua ex moglie, Michelle Hunziker, sono in molti che si sono chiesti chi possa essere la sua nuova fiamma.

Michelle e Tomaso hanno “due cose” in comune

A proposito della sua ex, tralasciando il lato gossip di Michelle Hunziker, i cui rumors punterebbero su una nuova fiamma mai confermata o smentita dalla nota conduttrice, lei nel frattempo si è goduta delle strepitose vacanze estive. Nonostante questo, Michelle non dimentica mai il suo bene più grande, cioè le sue figlie con le quali ha uno straordinario rapporto.

Lo abbiamo visto con Aurora Ramazzotti nel giorno del matrimonio di Diletta Leotta e l’abbiamo visto qualche giorno fa insieme a Celeste e Sole, alle quali ha cucinato il loro piatto preferito, dopo il rientro dalle vacanze estive. Mamma e figlie finalmente si sono ritrovate, mangiando tutte insieme: “Per le mie bambine che tornano ho cucinato polpette di risotto giallo! Ma quanto sono buone?”, preparate direttamente dall’ex di Eros Ramazzotti.

Nuova fiamma per Tomaso Trussardi

Non soltanto Michelle Hunziker quindi ama intensamente le sue figlie, ma anche Tomaso Trussardi, prova lo stesso sentimento per le sue due eredi. Probabilmente, almeno per il momento, è l’unica cosa che lega ancora Michelle e Tomaso. Oltre a questo, il rampollo del noto brand di moda ha deciso di dare tutto se stesso nel lavoro e ovviamente al suo inseparabile Odino, suo amico inseparabile.

E quindi il discorso “nuova fiamma“? Per il momento sono solo rumors, in quanto Tomaso non ha mai confermato o smentito il pettegolezzo che lo avrebbe visto impegnato in un breve flirt con Pamela Berretta né con quello di Dayane Mello. Insomma, come succede sempre, Trussardi mantiene la sua vita privata top-secret, chissà se attualmente il suo cuore batte per una nuova fanciulla?