Il Volo e la grave perdita subita, tante lacrime: “Era con loro dall’inizio”

I membri de, Il Volo, hanno sofferto molto per quella grave perdita che li ha colpiti. Queste cose purtroppo succedono all’improvviso, nessuno se lo sarebbe mai aspettato e la commozione è ancora tangibile.

Il Volo sono uno di quei gruppi italiani che sono sicuramente fuori dagli schemi ma che sono amati immensamente dal loro pubblico. Nell’era delle boy band in pochi avrebbero pensato che tre bei giovani avrebbero potuto sfondare nel campo della lirica.

Eppure loro ci sono riusciti e sono diventati apprezzati come i loro colleghi del pop. Riempiono gli stadi, i loro biglietti diventano sold-out dopo poche ore e anche se la loro prima canzone l’hanno cantata nel 2009, di anni ne sono passati ma l’affetto del pubblico è il medesimo.

Nonostante queste grandi soddisfazioni, poche settimane fa hanno subito un duro colpo, in quanto i membri de, Il Volo hanno dovuto dire addio a una persona molto importante per loro. La perdita è stata devastante.

Il Volo e il successo fin dagli esordi

Aprendo un attimo una parentesi, Il Volo sono sulla bocca di tutti da qualche giorno a questa parte per via di un simpatico dettaglio emerso in rete. Il trio composto da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, hanno registrato qualche giorno fa, il loro concerto che vedremo a Natale su Canale 5.

Questo aneddoto ha divertito tutti se pensiamo che a ridosso dei 35 gradi passati loro tre si sono dovuti immedesimare in una serata di festa ma pur sempre fredda, essendo che ci troveremo in pieno inverno. A ogni modo, questa scelta è stata presa necessariamente in quanto, il trio formato da due tenori e un baritono, sarà impegnato nei prossimi mesi nel loro grande tour europeo.

La grave perdita

I componenti de, Il Volo sono alle prese con i loro prossimi concerti, eppure non dimenticano mai di nominare o comunque ricordare la loro storica collaboratrice e amica, considerata dai tre ragazzi come una seconda mamma, Barbara Vitali, la quale è venuta a mancare diverse settimane fa a causa di un violento incidente. Nonostante i vari impegni, Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone hanno partecipato al funerale, spendendo dolci e sofferte parole per quella donna che era con loro fin dagli esordi.

Aveva soltanto 54 anni, “era con loro dall’inizio” eppure con la sua presenza li aveva rassicurati, per questo motivo le parole di cordoglio rilasciate dai tre cantanti al funerale echeggiano ancora nella mente di tutti i presenti. D’altronde come ha ben ricordato Giancluca: “È stato il nostro angelo custode per i primi 15 anni della nostra vita e continuerà a esserlo per sempre…” ed è proprio così.