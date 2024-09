Gemma Galgani: quanti anni ha davvero la dama di UeD e quali ritocchini ha fatto

Voi lo sapete quanti anni ha veramente la dama del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani? Scopriamo insieme, così come i ritocchini che ha fatto nel corso degli anni.

Gemma Galgani è una delle protagoniste di Uomini e Donne considerata storica, in quanto sono anni che la dama piemontese non lascia più il set del dating di Maria De Filippi. La donna è diventata famosa e amata nel corso degli anni principalmente per due motivi.

Il primo è sicuramente la costanza che Gemma ci mette anno dopo anno, nella speranza di trovare la sua dolce metà. Finora pare non esserci riuscita, anche se nel corso delle varie puntate ha incontrato Ennio Zingarelli, Remo Proietti, Giorgio Manetti e Marco Firpo che hanno fatto brillare gli occhi per un po’. Il secondo, sono i continui litigi che avvengono tra lei e Tina Cipollari, i quali divertono il pubblico.

Purtroppo alla fine non ha ancora trovato il suo happy ending. Sono in molti quindi che si sono chiesti quale possa essere l’età della Galgani, vista la sua lunga permanenza al dating. Resterete stupiti perché nessuno le dà gli anni che sono indicati sui suoi documenti.

Gemma Galgani e il suo ritorno a Uomini e Donne

Anche quest’anno come possiamo leggere anche a, Il Mattino, Gemma Galgani tornerà al dating di Maria De Filippi, con la speranza di incontrare il vero amore. Dopo la fine della stagione passata di Uomini e Donne c’era chi sosteneva che la dama del trono over non sarebbe tornata e questa voce ha diviso come sempre l’opinione pubblica.

Da quello che si vocifera invece dopo la registrazione della prima puntata avvenuta pochi giorni fa, pare che non solo Gemma tornerà, ma sarà in buona compagnia in quanto dovrebbero tornare Mario Cusitore, Ida Platano, Cristina Tenuta e Armando Incarnato, tra i tanti rivelati. Dopo la presentazione dei tronisti ufficiali, i fan non hanno ancora capito se la prima puntata dello show la vedranno il 9 settembre o il 16 settembre, anche questo aspetto rimane ancora un mistero.

L’età di Gemma

Nell’attesa di scoprire se Gemma Galgani tornerà o meno a Uomini e Donne e soprattutto se troverà finalmente l’amore, volevamo rilasciarvi un dato sconcertante, in quanto nessuno le darebbe mai l’età indicata sulla sua Carta d’Identità. La dama del trono over è infatti nata il 19/01/1950 e a breve spegnerà ben 75 candeline, a prescindere dal fatto che a una signora l’età non si chiede, questa volta facciamo un’eccezione, in quanto nessuno le avrebbe mai dato questa età.

Inoltre, come possiamo leggere dal sito, notizie.com, pare che Gemma sia cambiata molto nel corso degli anni, per questo motivo come possiamo leggere, sembrerebbe che la dama avrebbe fatto dei piccoli ritocchi di filler labbra, faccette dentali e anche un lifting leggero. Ovviamente queste voci non sono mai state confermate, ma alla fine la Galgani pare essere pronta a tornare più scoppiettante che mai.