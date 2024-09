Simona Ventura: non tutti sanno che ha adottato una figlia | “É un dono dal cielo”

In quanti di voi sanno che Simona Ventura ha adottato una figlia? La sua grande famiglia allargata è sempre più unita, tant’è che la stessa conduttrice si “illumina” quando parla di tutti loro.

Simona Ventura è sulla bocca di tutti da settimane, non soltanto per la sua simpatia e professionalità che a quella ci ha sempre abituati fin dai suoi esordi sul piccolo schermo, ma soprattutto per la sua vita sentimentale. Ha sofferto SuperSimo in merito alle relazioni di cuore, per questo i suoi fan sono in estasi, sapendola felice.

Il matrimonio con il “suo” Giovanni Terzi è stato magico, sono sempre stata una coppia molto dolce e ne abbiamo avuto dei piccoli assaggi a Ballando con le stelle, dove il suo compagno le ha anche fatto la proposta in diretta sotto l’ala protettrice di Milly Carlucci.

In tutto questo mare di emozioni, in quanti di voi sanno chi è la figlia adottiva della Ventura? La sua famiglia allargata si fa sempre più numerosa e sempre più unita.

Ancora si parla del matrimonio di Simona Ventura

Simona Ventura è sempre stata molto famosa in televisione, in quanto le sue performance televisive sono il suo cavallo di battaglia. La sua presenza sul palinsesto è sempre stata una garanzia, lo vediamo chiaramente con la conduzione del suo Citofonare Rai 2 insieme alla collega e amica, Paola Perego.

Detto ciò, SuperSimo è molto chiacchierata in questi giorni per il suo matrimonio da favola che ha incantato tutti, tant’è che è diventato anche un docufilm in onda su Real Time. In tutta questa magia c’è un punto solo che ha diviso l’opinione pubblica, cioè il fatto di aver messo l’iban sulle partecipazioni. Se per Serena Grandi è stato: “imbarazzante l’Iban sulle partecipazioni di nozze”, per l’Avvocato Annamaria Bernardini de Pace invece: “Sono stati, furbi, intelligenti, seri. Tutti non sanno cosa regalare e loro hanno fatto bene”.

Simona e sua figlia adottiva

Simona Ventura in questo momento di grande felicità, non solo ha trovato il suo posto nel mondo lavorativo ma anche in quello familiare e amoroso. Dopo essersi sposata con Giovanni Terzi, SuperSimo continua a prendersi cura della sua bellissima famiglia allargata composta dai figli di lei e quelli di lui. In merito ai suoi figli, Simona ha parlato della figlia adottiva a Il Messagero qualche giorno fa e di lei e dei suoi fratelli adottivi spende parole molto sentite.

Ecco che cosa ha rivelato la Ventura in merito a Caterina: “Caterina è un dono del Signore, è stato molto bello accoglierla tra noi, e vedere l’amore che unisce lei e i suoi fratelli è qualcosa di commovente…Sono i miei gioielli, il mio cuore è diviso in tre parti”. Che dire proprio una bellissima famiglia.