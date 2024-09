Matilda Savino: hai mai visto la figlia di Nicola? Chi è e cosa fa nella vita

Avete mai visto la figlia di Nicola Savino e Manuela Suma? Si chiama Matilda Savino, conosciamola insieme, ecco che cosa fa la diciannovenne e che rapporto ha con i suoi genitori.

Ci sono quei conduttori che generano spasso appena entrano in una stanza e Nicola Savino è così. Non è solo un bravo conduttore ma è anche molto simpatico, l’abbiamo visto in diversi programmi e il pubblico non cambia mai canale con lui.

Ma Nicola non conduce solo è anche speaker radiofonico, autore e opinionista tra le tante cose, insomma una vita a tutto tondo. L’ultima sua esperienza lavativa è quella inerente al programma televisivo sul Canale 8, Tris per vincere e siamo sicuri che il conduttore continuerà a stupirci con strabilianti effetti speciali.

In attesa di scoprire quali programmi condurrà Nicola, oggi vogliamo presentarvi sua figlia, Matilda Savino, da poco diventata diciannovenne. Cosa fa sua figlia nella vita?

Nicola Savino e la “sua” Manuela

Nicola Savino pur essendo un personaggio dello spettacolo molto conosciuto e quindi di sovente sotto i riflettori, cerca comunque di proteggere la sua vita familiare, in quanto è molto geloso della sua privacy. Per questo si hanno poche informazioni se non quelle rilasciate proprio dal conduttore. Nicola è sposato con Manuela Suma dal 2009, ma in realtà i due si sono conosciuti negli anni 2000 ad uno shooting fotografico a Radio Deejay. Da quel momento fu un colpo di fulmine.

Manuela è infatti una costumista del mondo dello spettacolo molto famosa, inoltre è una designer di moda di successo. Per Savino quello con la Suma è il secondo matrimonio, in quanto si sposò anche giovanissimo ma purtroppo le cose andarono male. Con Manuela le cose invece sembrano andare benissimo, da come possiamo vedere anche sui social quando i due vengono raffigurati insieme.

Matilda Savino, la figlia di Nicola

Il 2 agosto del 2005, dall’amore di papà Nicola e mamma Manuela Suma, è nata Matilda Savino, l’unica figlia della coppia. I tre sono molto uniti da come possiamo vedere sui social, anche se la ragazza ci tiene alla sua privacy, mantenendo privati i suoi account social. Non sappiamo molto della giovane e della strada che deciderà di intraprendere dopo il liceo, sappiamo però che ama molto la musica, come ha rivelato Savino: “a lei piace tantissimo la musica…io chiedo a lei delle dritte. Ha le antenne più attente delle mie”, rivelando che almeno per il momento non vorrebbe seguire le orme paterne.

Come dicevamo non abbiamo altre informazioni, non sappiamo quindi se Matilda sia fidanzata o meno, ma da quello che possiamo vedere dalle foto del suo diciottesimo compleanno e dalla dedica di suo papà sui social, possiamo dire che è la stella dei suoi genitori: “Matilda+18. Vola in alto amore mio, noi siamo qua. Buon diciottesimo!”. Conoscevate la figlia di Savino?