Martina Colombari lontana dal figlio Achille? Cosa sta accadendo in famiglia

Martina Colombari si allontana dal figlio Achille? Cerchiamo di capire cosa sta succedendo in famiglia che tanto sta facendo chiacchierare i fan. L’opinione pubblica è divisa con chi è preoccupato e chi infastidito.

La famiglia composta da Martina Colombari, il marito Billy Costacurta e il loro figlio Achille, sta facendo discutere da parecchio tempo ormai. Non per problemi di coppia, in quanto i due coniugi appaiono spesso sui social e sembrano innamorati come il primo giorno, quanto per via del rapporto difficile con il figlio.

Achille ha 19 anni e come capita spesso agli adolescenti di quella età, perdono la strada e se non si ha la fortuna di avere dei genitori presenti come i suoi, tornare “nei ranghi” pare essere a volte difficile. Martina e Billy amano molto il loro unico erede, per questo motivo stanno cercando una soluzione per tornare a essere una famiglia unita.

Dopo tutto quello che è successo, si dice che Martina si sia allontanata dal figlio. Cosa starà succedendo? Sveliamo quindi il motivo di questa decisione presa a fin di bene che fa discutere il popolo del web.

I problemi di Achille Costacurta

Da un po’ di tempo a questa parte, il giovane Achille Costacurta ha dei problemi e questo lo stanno ipotizzando un po’ tutti. I fan hanno assistito a diversi scenari dove il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta era al centro delle polemiche. Tra le ultime sicuramente quei post social discutibili e quelle risposte sul profilo della mamma che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Si è parlato di clonazione dell’account e di altro, a prescindere da quale sia la verità, è palese intuire come la situazione sia molto delicata per tutti in famiglia. Per questo motivo non stupisce il fatto che i suoi genitori stiano cercando un modo per aiutarlo a tornare sulla giusta direzione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

Il viaggio del figlio di Martina Colombari

Dopo un periodo di forte disagio, Achille Costacurta riapre il profilo di Instagram il quale è stato attualmente “ripulito” da quei post che tanto hanno fatto discutere. Inoltre qualche giorno fa è apparso su TikTok mentre si trova in compagnia della nonna e anche in un video in vacanza mentre era con sua mamma alla quale ha promesso che: “10 anni e ti compro una barca così”. Pare quindi che il giovane stia tornando quello di una volta.

Inoltre, come possiamo leggere da msn.com, Achille sta affrontando un viaggio in Sud America per ritrovare se stesso. In merito a questo, Martina Colombari ha rivelato: “Così può trovare la sua strada”. Auguriamo quindi al giovane di ritrovare la retta via in modo da poter ricominciare a vivere una vita felice insieme ai suoi genitori.