Chiara Ferragni non perde il sorriso né il suo stile inconfondibile: ha incantato tutti in bianco

Chiara Ferragni si è mostrata con un look total white e incanta tutti i suoi follower, i quali come sempre adorano lo stile inconfondibile della nota influencer. Ecco di cosa stiamo parlando.

Le vacanze di Chiara Ferragni sono giunte al termine, in quanto da pochi giorni l’abbiamo vista ritornare alle sua vita di sempre, da lavoratrice e da mamma. L’influencer è infatti sempre presente nella vita dei suoi bambini, l’abbiamo vista proprio qualche giorno fa mentre li accompagnava a scuola.

Non è stato sicuramente un anno facile quello passato da Chiara, Fedez e dai loro bambini, a prescindere da cosa sia giusto e cosa no e diciamo che adesso tutti quanti stanno cercando di far funzionare la loro nuova vita, le cui priorità per loro saranno sempre Leone e Vittoria.

In questi mesi estivi, l’ex coppia ha passato delle vacanze separate e Chiara è tornata a postare foto dei suoi look più belli e d’impatto. Quello total white è uno tra i più gettonati e sicuramente anche più copiati.

Chiara Ferragni e i suoi figli

Chiara Ferragni come dicevamo ha passato delle vacanze estive all’insegna del divertimento e del relax. L’abbiamo vista felice con i suoi figli, con la sua famiglia e anche con le amiche. Di rumors in questi mesi ne sono circolati tanti, così come il presunto flirt vissuto dall’influencer mai confermato da nessuno tra l’altro. Per questo, a parte tutte queste voci e pettegolezzi, ci sono due certezze su cui la Ferragni potrà sempre contare.

Stiamo parlando dei suoi due bellissimi bambini, le cui date di nascita mamma Chiara se l’è volute far tatuare sulla schiena insieme alla sua. I tre moschettieri al completo, della serie che a lei servono solo i suoi figli per essere realmente felice e completa.

I look di Chiara

Oltre i suoi figli che Chiara Ferragni ama alla follia, c’è anche il suo lavoro, il quale viene svolto sempre con tanta passione. Diciamo che dopo tutto quello che è successo in questi mesi, il popolo del web si è diviso in merito alla stima su di lei. C’è chi ancora la prova, chi no e chi piano piano sta provando a farla tornare. A ogni modo, la Ferragni durante queste ferie estive è tornata a fare il suo lavoro, postando con la solita grazia che la contraddistingue e con il suo sorriso, i vari look scelti dalla mamma di Leone e Vittoria.

Sicuramente quello più gettonato è stato il look total white, composto da una maglia corta e da un pantalone a zampa di elefante tutto in pizzo bianco. Come potete vedere dalla foto le sta divinamente e a voi è piaciuto?