Totti: insulti pesanti al figlio Cristian durante una partita | Esordio difficlissimo

L’esordio di Cristian Totti non è stato semplice in quanto è stato insultato dagli hater sui social. Chissà cosa ne penserà suo padre Francesco dopo tutti i commenti che avrà letto?

Il popolo del web non è tutto uguale in quanto ci sono quelli che si guardano la propria vita senza paragonarla a quella degli altri, quelli che seguono attivamente i propri beniamini dimostrandogli sempre molto affetto e infine coloro che per un motivo o per l’altro si trasformano in hater.

Quest’ultima categoria prova molta invidia per i vipponi e per la loro famiglia, per questo motivo, essendo molto frustrati e totalmente insoddisfatti della propria vita, scaricano le proprie frustrazioni dietro ad uno schermo, dimenticandosi però che ci legge sono esseri umani al 100%.

Ed è proprio in questo clima di odio che Cristian Totti ha fatto il suo esordio e sicuramente non sarà stato facile per lui. Chissà cosa avrà detto Francesco Totti in merito a questa storia?

Francesco Totti e l’amore per i suoi figli

Francesc Totti ama molto tutti e tre i suoi figli, oltre a Cristian, ci sono anche Chanel e Isabel, inoltre ama anche molto i bambini della sua compagna Noemi Bocchi. Per questo motivo i due nuovi compagni, stanno cercando di fare andare d’amore e d’accordo tutti i membri della loro nuova famigliola allargata. Da una parte abbiamo quindi Neomi Bocchi a fare il sito per Francesco e Bastian Muller per la sua Ilary Blasi.

Di cose ne sono successe nel corso di questi mesi e sicuramente il grande amore che legava l’ex calciatore e l’ex conduttrice dell’isola, pare essere terminato quello però a cui non rinunciano è sicuramente l’amore che provano per i loro figli e per le strade che stanno iniziando a seguire. Per esempio Cristian ha iniziato a giocare nella serie D con la maglia dell’Olbia, ecco che cos’è successo.

Le critiche a Cristian da parte degli hater

Come dicevamo, qualche giorno fa Cristian Totti ha fatto il suo esordio con la maglietta dell’Olbia in serie D, se da una parte abbiamo letto commenti positivi nel diciottenne dall’altra abbiamo letto parecchi commenti denigratori e offensivi nel confronto del giovane, il quale a detta loro non sarebbe stato per niente in forma.

Molti si sono dimenticati che il giovane è molto di più del semplice “figlio di Totti”, da come rivela il suo allenatore è un ragazzo che si impegna molto e segue diligentemente le direttive che gli sono state rilasciate per cercare diventare un buon calciatore. Chissà cosa avranno pensato Francesco Totti e Ilary Blasi in tutto questo? Speriamo che possano insegnare il figlio a proseguire a testa alta senza badare troppo a quello che legge.