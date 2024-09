Stefano De Martino: debutto con gaffe in prime time | Il video è virale

Il video con il debutto di Stefano De Martino è diventato virale nel giro di poche ore, principalmente per quella gaffe che ha lasciato tutti senza parole. Sveliamo che cos’è successo veramente durante la puntata.

Stefano De Martino ha iniziato la sua avventura lavorativa con uno dei programmi di punta della Rai, Affari Tuoi. Una volta che Amadeus ha fatto le valigie da Viale Mazzini ed è partito all’insegna di nuove avventure sul Canale 9 di Discovery, era palese che dall’emittente statale cercassero un nuovo sostituto.

Ovviamente Ama è difficile da eguagliare in quanto dalla sua ha l’esperienza, il talento, la simpatia e se vogliamo la sua persona che ha sempre fatto guadagnare picchi di share altissimi. Ma se c’è qualcuno che potrebbe essere un suo degno erede, com’è stato definito in più di un’occasione in questi mesi è proprio Stefano.

L’ex marito di Belen ha quindi iniziato la sua conduzione ad Affari Tuoi eppure quella gaffe non è sfuggita a nessuno. Sveliamo che cos’è successo durante la puntata in prime time di mamma Rai. Non è come sembra.

Stefano De Martino divide l’opinione pubblica

Almeno fino a oggi, Stefano De Martino pare che stia riuscendo a entrare nel cuore del suo grande pubblico, i quali ancora reduci dall’addio di Amadeus, stanno cercando di voltare pagina con l’ex promessa di Amici. Il papà di Santiago ha infatti fatto emozionare una bella fetta dei suoi follower, i quali si sono congratulati con lui per il suo straordinario lavoro. Inoltre in molti hanno amato il fatto che Stefano non solo sia entrato in punta di piedi ma che continui a citare il vecchio padrone di casa, di cui in molti sentono la mcanza, com’è avvenuto nella scorsa puntata quando il conduttore ha rivelato: “E come dice il buon Amadeus: “Soldi sicuri!”.

Sarà per tutti questi fattori messi assieme che De Martino sta ottenendo già un notevole risultato dopo queste prime puntate di Affari Tuoi e in molti sono sicuri che l’ex della Rodriguez ripagherà le aspettative di mamma Rai. Tra l’altro, apriamo una piccola parentesi in merito proprio a Belen, il suo commento sui social in merito non è sfuggito. In pratica un utente le ha scritto: “Vogliamo anche te ad Affari Tuoi” e per tutta risposta la nuova conduttrice di Canale 9 ha postato: “Non sono stati buoni affari”. Cosa avrà voluto dire secondo voi?

La gaffe di Stefano

Come dicevamo, l’arrivo di Stefano De Martino ad Affari Tuoi pare essere iniziato con il piede giusto, in quanto il conduttore sta ottenendo un responso positivo dal suo pubblico, come possiamo vedere da quella piccola gaffe che è diventata virale ma che ha fatto divertire moltissimo gli spettatori. In pratica, durante la puntata del 5 settembre, Stefano ha scherzato con la concorrente Aurora e i suoi 7 fratelli.

In merito a un aneddoto raccontato da uno dei fratelli, sul fatto che da neonata, essendo lei nata al settimo mese era magrolina, il suo soprannome era “racchia” (in modo scherzoso ovviamente), il conduttore ne ha subito approfittato e prendendo il telefono, ha detto al dottore: “Dottore, è finita la racchia”, anziché dire “la pacchia”. Questo scioglilingua improvvisato ha divertito tutti, pubblico da casa e quello sui social.