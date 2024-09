Manila Nazzaro felicissima con il suo Stefano: dove sono stati in Luna di miele

Manila Nazzaro e suo marito, Stefano Oradei sono felicissimi e sprizzano gioia da tutti i poi. Ecco dove sono stati in luna di miele, un posto veramente sensazionale, non indovinereste mai.

La storia d’amore tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei ha appassionato tutti i loro fan fin dagli esordi, fin da quando i primi pettegolezzi su di loro avevano iniziato a circolare. Diciamo che in quel periodo ci sono stati molti rumors, con relative critiche per tutta la questione sentimentale di lei e per la differenza di età con lui.

Insomma come il solito, in quel periodo furono molti che persero l’occasione di tacere. Fortunatamente i due innamorati fecero spallucce e proseguirono la loro relazione, arrivando a pronunciare il fatidico “sì” qualche mese fa, tra la commozione di amici e parenti.

Per questo oggi vogliamo parlarvi del luogo meraviglioso e incantato dove Manila e Stefano hanno passato la loro luna di miele, i loro sorrisi sono una delle cose più belle che vedrete oggi. Con i loro balletti perfetti e stilosi hanno vissuto giornate fantastiche.

Manila Nazzaro e il suo desiderio

A maggio 2024, Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono diventati ufficialmente marito e moglie. Tutto di quel giorno viene ancora oggi ricordato, dagli abiti perfetti dei due, ai loro sguardi innamorati alla cerimonia commovente. A distanza quindi di qualche mese, i due novelli sposi si sono concessi la loro luna di miele da favola, dove hanno addirittura piantato un albero come ha rivelato la stessa conduttrice: “Il nostro albero di cocco nasce sull’isola #leon 26-08-2024. La vita ci sorprende ogni giorno…”.

I due hanno deciso di concedersi un momento solo loro, motivo per cui i figli di lei sono rimasti a casa, anche se il sogno della Nazzaro è ben preciso: “Vorrei lottare per un altro figlio, anche affidandomi alla scienza…”.

Manila e Stefano: la loro luna di miele da incanto

Desideri a parte, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, hanno mostrato ai loro fan con un carosello di immagini meravigliose, il luogo dove hanno passato la loro luna di miele. Anche loro, come molti altri vip hanno scelto le spiagge bianche e le acque cristalline delle Maldive per vivere fino in fondo il loro amore.

Il noto ballerino e la conduttrice hanno alloggiato, come rivelato da msn.com, nell’atollo di Malé sud, nel lussuoso resort Siyan Olhuveli e a corredo delle immagini postate sui social è lo stesso Oradei che fa trasparire tutto il sentimento che li ha avvolti: “Momenti fantastici casuali di un sogno di vita sensazionale unico…Potrei scrivere un libro e forse lo farò… perché l’amore è così fantastico che ci sentiamo di condividere con il mondo…”. Che dire, una coppia dolcissima, non credete?