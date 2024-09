Amici: brutte notizie per i telespettatori fedeli | L’annuncio é arrivato ora

La nuova edizione di Amici parte con una brutta notizia riportata sui social che non ha fatto per nulla piacere al pubblico di Maria De Filippi. Cosa starà succedendo?

Ci sono quei programmi più fortunati di altri, quelli che ottengono sempre tanto share motivo per cui non verranno cancellati dall’oggi al domani. Diciamo che in tutti quelli Maria De Filippi ci mette la faccia o per quelli che muove i fili da dietro le quinte, il successo è assicurato.

I suoi programmi sono tutti amati dai suoi fan, i quali si chiedono quando inizieranno tutti i vari show, ai quali prende sempre parte Queen Mary, anche se in rete si vocifera che la conduttrice prima o dopo vorrà andare in pensione. Sicuramente sarà un periodo difficile per il pubblico in quanto ormai, per molti, Maria è di famiglia, ma per il momento è meglio non pensarci.

In merito a uno degli show più amati di Mediaset troviamo Amici, il quale non è ancora iniziato eppure emerge già una triste verità. Ecco quali sono queste brutte notizie di cui i fan parlano da giorni.

Amici di Maria De Filippi e l’addio del prof

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi dovrebbe approdare sul piccolo schermo verso il 22 settembre su Canale 5, se non succedono imprevisti dell’ultimo momento. Ancora non sappiamo chi prenderà parte al cast in maniera ufficiale, mentre sappiamo chi potrebbe non esserci.

Secondo il settimanale DiPiù, il maestro di ballo Raimondo Todaro potrebbe non fare parte del cast dei prof di quest’anno da come possiamo leggere anche da FanPage. Il motivo secondo il magazine potrebbe essere dettato dai continui litigi avuti con Alessandra Celentano. Tra grandi si punzecchiano. Non si sa di preciso se questa voce possa essere più o meno confermata, nel mentre si parla di possibili sostituiti. Non ci resta quindi che attendere ulteriori sviluppi.

🔵AMICI NEWS🔵 🔴 La messa in onda delle puntate di #Amici24 sarà dalle 14 alle 16, mezz’ora in meno rispetto alle precedenti edizioni 🔴 Fonte: @GiusCandela — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) September 5, 2024

Una nuova brutta notizia

Come se il possibile addio di Raimondo Todaro dalla scuola di Amici non fosse già abbastanza un dolore per i fan, adesso arriva un’ulteriore notizia che potrebbe fare storcere il naso a molti. Secondo la notizia riportata da Giuseppe Candel e twittata poi da Gossip tv: “La messa in onda delle puntate di #Amici24 sarà dalle 14 alle 16, mezz’ora in meno rispetto alle precedenti edizioni”.

Se la notizia fosse confermata sarebbe palese intuire come nel palinsesto di Mediaset, ogni programma sia perfettamente organizzato. Voi cosa ne pensate di questa notizia?