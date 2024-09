Piersilvio Berlusconi Ko: ora é costretto a cambiare tutto | Rivoluzione palinsesto Mediaset

Brutta notizia per Pier Silvio Berlusconi il quale dovrà cambiare probabilmente il palinsesto Mediaset, questi numeri presumibilmente non se li aspettava. Ecco che cosa sta succedendo.

Il palinsesto Mediaset è da sempre molto accattivante in quanto tiene testa alle altre rivali, tant’è che molto spesso è veramente difficile decidere che programma guardare. Ci sono soprattutto alcune fasce orarie che hanno molteplici programmi interessanti, motivo per cui i telespettatori devono prendere una decisione drastica e scegliere il canale da premere sul telecomando.

Questa competizione tra le più grandi del piccolo schermo fa in modo di rendere i propri canali sempre molto seguiti, in quanto ci sono i fan fedeli che si affezionano ai conduttori e agli show e quelli che fanno zapping “assassino” finché non trovano quello che lo soddisfano.

I dati attuali dell’emittente del Biscione però fanno presagire ai fan che molto presto Pier Silvio Berlusconi potrebbe correre ai ripari e rivoluzionare tutto, in quanto probabilmente l’ad è ko in questo momento. Cosa starà succedendo?

Il palinsesto Mediaset ha molte frecce al suo arco, in quanto la stagione autunnale si prospetta essere realmente molto interessante. I telespettatori rivedranno tanti programmi storici, Amici, Verissimo, Uomini e Donne, Io canto family, Lo show dei record e così via, sono solo alcuni dei grandi titoli che non passano sicuramente inosservati.

Inoltre vedremo approdare nelle varie fasce della giornata tanti programmi nuovi, come per esempio La Talpa, Pleased to meet you e Il Formicaio, per non parlare di tutte le fiction e programmi vari totalmente inediti. Insomma, sarà difficile annoiarsi.

#Pomeriggio5 cala ancora e sprofonda al 12% medio #LaPromessa vola al 20% Mediaset costretta a cambiare tutto, Piersilvio ko #ascoltitv pic.twitter.com/ust6HW6BKE — Master-CiaoMaurizio (@MasterAb88) September 4, 2024

Una brutta giornata per Pier Silvio Berlusconi

Come rivela con un tweet, l’account social Master-CiaoMaurizio: “#Pomeriggio5 cala ancora e sprofonda al 12% medio. #LaPromessa vola al 20%. Mediaset costretta a cambiare tutto, Piersilvio ko”. Per il momento quindi, com’è palese intuire, i dati dello share per il programma di Myrta Merlino non sono andati benissimo e in merito a questo punto, come possiamo leggere tra i vari commenti, il pubblico si divide.

C’è chi è fiducioso nel futuro: “Lo dicevi anche l’anno scorso e non è cambiato nulla. È presto, aspettiamo che calino le temperature e il pubblico tornerà in linea con i dati dell’anno scorso”, chi è nostalgico: “Fate condurre Barbara che in un attimo vi porta al 20%”, chi richiama l’attenzione dell’ad di Mediaset: “ed ora Piersilvio deve intervenire per forza” e chi rilascia la propria teoria: “Purtroppo la Merlino non ha empatia. È molto meglio nei programmi di politica. Lo capiranno i vertici Mediaset?”. Come finirà questa storia secondo voi?